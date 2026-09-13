Κρήτη: Νεκρός 22χρονος Γερμανός σε τροχαίο – Τραυματίστηκε η δίδυμη αδελφή του

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο της Κρήτης, με έναν 22χρονο Γερμανό να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 03:00, στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Στη μοτοσικλέτα επέβαινε ως συνεπιβάτιδα και η επίσης 22χρονη δίδυμη αδελφή του νεαρού.

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Η μηχανή προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός όσο και η αδελφή του, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρει αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Ο 22χρονος εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του 22χρονου στο Ηράκλειο και στο ΠΑΓΝΗ.

Ο νεαρός, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο.

Η δίδυμη αδελφή του νοσηλεύεται τραυματισμένη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.