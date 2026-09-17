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Σοβαρό τροχαίο στη Γλυφάδα: Πέντε τραυματίες από ανατροπή οχήματος

Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Σοβαρό τροχαίο στη Γλυφάδα: Πέντε τραυματίες από ανατροπή οχήματος
Πηγή: Eurokinissi
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις δύο τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου στη Γλυφάδα, με πέντε άτομα να τραυματίζονται.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα (ύψος Καλυψούς), πριν την πλατεία Βεργωτή, όταν εξετράπη ένα όχημα, με τις Αρχές να εξετάζουν αν εμπλέκεται και δεύτερο όχημα.

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Λόγω του τροχαίου πέντε άτομα νεαρής ηλικίας μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, με τα τέσσερα να είναι σε σοβαρή κατάσταση. 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο κι απεγκλώβισαν 2 άτομα.

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