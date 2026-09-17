Σοβαρό τροχαίο στη Γλυφάδα: Πέντε τραυματίες από ανατροπή οχήματος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις δύο τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου στη Γλυφάδα, με πέντε άτομα να τραυματίζονται.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη Λ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα (ύψος Καλυψούς), πριν την πλατεία Βεργωτή, όταν εξετράπη ένα όχημα, με τις Αρχές να εξετάζουν αν εμπλέκεται και δεύτερο όχημα.

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Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός 2 ατόμων από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στη Γλυφάδα Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2026

Λόγω του τροχαίου πέντε άτομα νεαρής ηλικίας μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, με τα τέσσερα να είναι σε σοβαρή κατάσταση. 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο κι απεγκλώβισαν 2 άτομα.