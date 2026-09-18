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ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Χαλκιδική: 17χρονος κατέρρευσε στο σχολείο – Μάχη για τη ζωή του

Ο 17χρονος μαθητής κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής στο 1ο ΓΕΛ Πευκοχωρίου – Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο.

Σοκ στη Χαλκιδική: 17χρονος κατέρρευσε στο σχολείο – Μάχη για τη ζωή του
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (18/9) στη Χαλκιδική, όταν ένας 17χρονος μαθητής υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε στο σχολείο του στο Πευκοχώρι.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του.

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Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο ΓΕΛ Πευκοχωρίου, όπου ο 17χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του.

Γιατρός τού έκανε ΚΑΡΠΑ – Σε 10 λεπτά έφτασε το ασθενοφόρο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 17χρονος υπέστη ανακοπή περίπου στις 11:00 το πρωί, ενώ βρισκόταν στο σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Στο σημείο υπήρχε γιατρός, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον μαθητή.

Περίπου 10 λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Χτύπησε στο κεφάλι κατά την πτώση

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 17χρονος, όταν έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, χτύπησε στο κεφάλι κατά την πτώση.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά το περιστατικό παρουσίασε εγκεφαλικό οίδημα και επιληπτικά επεισόδια.

Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την ανακοπή.

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Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σοβαρών συμβάντων που έχουν κινητοποιήσει το ΕΚΑΒ το τελευταίο διάστημα, με το DEBATER να καταγράφει όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα.

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