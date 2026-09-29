Μαζωνάκης: «Τον πήραν καθιστό, ήταν άσπρος με ανοιχτά μάτια» – Νέα μαρτυρία της γραμματέως

Νέα στοιχεία για τα τελευταία λεπτά του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία της 28χρονης γραμματέως του χώρου. Η εργαζόμενη περιέγραψε στο «Live News» όσα άκουσε το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, την άφιξη των διασωστών και την εικόνα του τραγουδιστή όταν τον παρέλαβαν.

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας και δεν είχε άμεση εικόνα για όσα συνέβησαν εκεί. Η μαρτυρία της αφορά κυρίως όσα άκουσε από τον χώρο υποδοχής και όσα είδε όταν έφτασε το ΕΚΑΒ.

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«Άκουγα να φωνάζουν “αδρεναλίνη”, “απινιδωτές”»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, περίπου στις 16:00 αντιλήφθηκε αναστάτωση στο ιατρείο, άκουσε να καλούν νοσηλεύτριες και τον 58χρονο γιατρό, καθώς και τις λέξεις «αδρεναλίνη» και «απινιδωτές». Όταν έφτασαν οι διασώστες, τους άνοιξε την πόρτα και τους οδήγησε στο δωμάτιο, όπου, όπως είπε, είδε τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή.

«Όταν πήραν τον Μαζωνάκη οι διασώστες, τον πήραν καθιστό και του κράταγαν το κεφάλι. Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του», ανέφερε η 28χρονη. Πρόσθεσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν είχε αντιληφθεί πως ο τραγουδιστής είχε πεθάνει.

Η γραμματέας αναφέρθηκε και στο μήνυμα που έστειλε στον σύντροφό της, στο οποίο συνέδεε την ανακοπή με πιθανή αντίδραση στη μέθη. Ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για δική της εκτίμηση, βασισμένη σε λέξεις που άκουσε εκείνη την ώρα, και ότι δεν θυμάται αν άκουσε συγκεκριμένα τη λέξη «μέθη» ή «προποφόλη».

Τι είπε για την κατάσταση του τραγουδιστή

Η 28χρονη ανέφερε ότι είχε δει τον Γιώργο Μαζωνάκη και την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όταν, κατά την περιγραφή της, ήταν ευδιάθετος. Για την Τετάρτη είπε ότι της φάνηκε διαφορετικός: είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι και της έδωσε την εντύπωση πως ήταν αποπροσανατολισμένος και μπέρδευε τα λόγια του.

Υποστήριξε ακόμη ότι η γιατρός τής τηλεφώνησε πριν καταθέσει και της ζήτησε να αναφέρει πως ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 15:30. Πρόκειται για ισχυρισμό της μάρτυρα, ο οποίος αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας.

Για τη σημασία των καταθέσεων του προσωπικού και την ανασύνθεση του χρονολογίου, το DEBATER είχε γράψει αναλυτικά όταν κλήθηκε να καταθέσει η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου.

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Τα ερωτήματα για τον χώρο στην Πατριάρχου Ιωακείμ

Στο επίκεντρο του ρεπορτάζ βρίσκεται και ο χώρος στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου, σύμφωνα με τη γραμματέα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε την Τρίτη για υδροθεραπεία. Η 28χρονη είπε ότι στον χώρο αυτόν δραστηριοποιούνταν εξωτερικοί συνεργάτες και πραγματοποιούνταν και άλλες συνεδρίες.

Οι περιγραφές των εργαζομένων για την ιδιότητα και τη λειτουργία του χώρου διαφέρουν. Μία 40χρονη εργαζόμενη τον περιέγραψε στο «Live News» ως εμπορικό χώρο της εταιρείας MiraCell, όπου πήγαινε η νοσηλεύτρια όταν υπήρχε προγραμματισμένη υδροθεραπεία. Η έρευνα εξετάζει τη χρήση του χώρου, τις υπηρεσίες που παρέχονταν εκεί και τα σχετικά παραστατικά.

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Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, συνεχίζονται οι καταθέσεις εργαζομένων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της εξέτασης των κατασχεμένων κινητών τηλεφώνων. Οι ισχυρισμοί των μαρτύρων και τα υπόλοιπα στοιχεία θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές.