Σύνταγμα: Σε εξέλιξη διαμαρτυρία της ΚΝΕ για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή

Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΚΝΕ στο Σύνταγμα, με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο.

Οι νέες φωτογραφίες της EUROKINISSI καταγράφουν συγκεντρωμένους μπροστά από τη Βουλή, με κόκκινες σημαίες και ένα μεγάλο πανό που ζητά «Τώρα σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές».

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Η κινητοποίηση είχε προγραμματιστεί για τις 19:00, με κεντρικό αίτημα την προστασία της ζωής και της υγείας των αθλητών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στο Σύνταγμα με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γκιάνα Ασλάν, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Διαμαρτυρία για τον θάνατο του ανήλικου αθλητή

Σύμφωνα με το πρωινό δημοσίευμα του ERTnews, η ΚΝΕ κάλεσε στη συγκέντρωση μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο την Κυριακή.

Στην ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι ο ανήλικος χτύπησε με το κεφάλι σε τοιχίο της κερκίδας, το οποίο βρισκόταν μόλις ένα μέτρο από τον αγωνιστικό χώρο και δεν διέθετε προστατευτικό.

Ζητά να διερευνηθούν άμεσα οι ακριβείς συνθήκες και να αποδοθούν ευθύνες.

Αίτημα για ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις

Η ΚΝΕ θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για ελέγχους στα γήπεδα και μέτρα ασφάλειας, ασκώντας κριτική στην κρατική πολιτική για τις αθλητικές υποδομές και τη χρηματοδότηση των σωματείων.

Στις εικόνες από το Σύνταγμα, το πανό απλώνεται κατά μήκος του πεζοδρομίου μπροστά από τη Βουλή, μεταφέροντας το αίτημα των συγκεντρωμένων για ασφαλείς χώρους άθλησης.

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