Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Σε εξέλιξη διαμαρτυρία της ΚΝΕ για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή

Συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή ζητούν μέτρα προστασίας στους αθλητικούς χώρους και διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του ανήλικου αθλητή στη Θάσο.

Σύνταγμα: Σε εξέλιξη διαμαρτυρία της ΚΝΕ για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή
Συγκέντρωση της ΚΝΕ στο Σύνταγμα για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο, με αίτημα σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΚΝΕ στο Σύνταγμα, με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή στη Θάσο.

Οι νέες φωτογραφίες της EUROKINISSI καταγράφουν συγκεντρωμένους μπροστά από τη Βουλή, με κόκκινες σημαίες και ένα μεγάλο πανό που ζητά «Τώρα σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινητοποίηση είχε προγραμματιστεί για τις 19:00, με κεντρικό αίτημα την προστασία της ζωής και της υγείας των αθλητών.

Φωτογραφία
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στο Σύνταγμα με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γκιάνα Ασλάν, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Διαμαρτυρία για τον θάνατο του ανήλικου αθλητή

Σύμφωνα με το πρωινό δημοσίευμα του ERTnews, η ΚΝΕ κάλεσε στη συγκέντρωση μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου Γκιάνα Ασλάν σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο την Κυριακή.

Στην ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι ο ανήλικος χτύπησε με το κεφάλι σε τοιχίο της κερκίδας, το οποίο βρισκόταν μόλις ένα μέτρο από τον αγωνιστικό χώρο και δεν διέθετε προστατευτικό.

Ζητά να διερευνηθούν άμεσα οι ακριβείς συνθήκες και να αποδοθούν ευθύνες.

Αίτημα για ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις

Η ΚΝΕ θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για ελέγχους στα γήπεδα και μέτρα ασφάλειας, ασκώντας κριτική στην κρατική πολιτική για τις αθλητικές υποδομές και τη χρηματοδότηση των σωματείων.

Στις εικόνες από το Σύνταγμα, το πανό απλώνεται κατά μήκος του πεζοδρομίου μπροστά από τη Βουλή, μεταφέροντας το αίτημα των συγκεντρωμένων για ασφαλείς χώρους άθλησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα στο DEBATER.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χανιά: Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, καθώς οι επικαιροποιημένες προγνώσεις προβλέπουν πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη Σκάλα Φούρκας
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη Σκάλα Φούρκας

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του – Προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

Η Κρήτη μετρά πληγές και περιμένει νέο κύμα κακοκαιρίας – Ένας νεκρός και 361 τόνοι νερού ανά στρέμμα
ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρήτη μετρά πληγές και περιμένει νέο κύμα κακοκαιρίας – Ένας νεκρός και 361 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο, ενώ ζευγάρι τραυματίστηκε στον Μυλοπόταμο – Νέες έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται από το απόγευμα της Παρασκευής.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χανιά: Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κανονικά τα σχολεία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου – Πρόσκαιρη ύφεση της κακοκαιρίας

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, καθώς οι επικαιροποιημένες προγνώσεις προβλέπουν πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη Σκάλα Φούρκας
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός 65χρονος που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη Σκάλα Φούρκας

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του – Προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.