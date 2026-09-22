Ηλιούπολη: 50χρονη υπέστη ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο – Αναφορές ότι προηγήθηκε κεραυνός

Συναγερμός σήμανε στην Ηλιούπολη, όταν μία γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών υπέστη ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

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Ανατάχθηκε στον Ερυθρό Σταυρό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 50χρονη ανατάχθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό την παρακολούθηση των γιατρών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ιατρική ενημέρωση για τα αίτια που προκάλεσαν την ανακοπή.

Οι μαρτυρίες για τον κεραυνό

Αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να ανέφερε ότι λίγο πριν από την κατάρρευση της γυναίκας είχε προηγηθεί πτώση κεραυνού στην περιοχή.

Παράλληλα, άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 50χρονη ενδέχεται να τρόμαξε από τον δυνατό κρότο και στη συνέχεια να αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Δεν φέρει εγκαύματα

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα δεν φέρει εγκαύματα, εύρημα που δεν παραπέμπει σε άμεσο χτύπημα από κεραυνό.

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Ως εκ τούτου, εξετάζεται εάν η ανακοπή συνέπεσε χρονικά με την πτώση του κεραυνού ή εάν ο δυνατός κρότος προκάλεσε έντονο φόβο στη γυναίκα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη ιατρική εκτίμηση που να συνδέει αιτιωδώς τον κεραυνό με την ανακοπή.

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Οι γιατροί αναμένεται να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του σοβαρού περιστατικού.