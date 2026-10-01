Η Κρήτη μετρά πληγές και περιμένει νέο κύμα κακοκαιρίας – Ένας νεκρός και 361 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Με έναν νεκρό, τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ οι προγνώσεις δείχνουν νέα επιδείνωση από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου.

Οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν από την Τετάρτη προκάλεσαν πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις. Στα Ανώγεια, ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε 361,4 χιλιοστά βροχής έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

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Την ώρα που οι πληγείσες περιοχές μετρούν τις ζημιές, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέχεια των φαινομένων και στις αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί το βράδυ της Τετάρτης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα κάτω από το ποιμνιοστάσιό του. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται με αναφορά στο neakriti.gr, στο σημείο είχε σχηματιστεί χείμαρρος εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Ζευγάρι στο νοσοκομείο μετά την υποχώρηση γέφυρας

Στον Μυλοπόταμο, ένα ζευγάρι τραυματίστηκε όταν τα ορμητικά νερά παρέσυραν γέφυρα στην περιοχή των Λιβαδίων και οι δύο επιβαίνοντες βρέθηκαν στο ποτάμι.

Όπως δήλωσε στο CNN Greece ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, ο άνδρας υπέστη κατάγματα στα πλευρά και η γυναίκα τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

361 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα Ανώγεια

Τα στοιχεία του meteo.gr αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας, ιδιαίτερα στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού.

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Στα Ανώγεια, τα 361,4 χιλιοστά βροχής, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, αντιστοιχούν σε 361,4 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Όπως εξηγεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κάθε χιλιοστό βροχής ισοδυναμεί με ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή έναν τόνο ανά στρέμμα.

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Κακοκαιρία στη Κρήτη. Μαλάδες Ηρακλείου. Πέμπτη 1 0κτωβρίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Πλημμύρες στο Ηράκλειο και καταστροφές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Στο Ηράκλειο, η υπερχείλιση του Δρακουλιάρη προκάλεσε προβλήματα στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, όπου κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα του Δήμου.

Στην Άνω Φοινικιά, δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από ακινητοποιημένο όχημα, ενώ εκδόθηκαν μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

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Στο Οροπέδιο Λασιθίου, σύμφωνα με το neakriti.gr, πλημμύρισε ο κάμπος και καταστράφηκαν εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών λαχανικών. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στον κάμπο, ενώ καταγράφηκαν κατολισθήσεις στον δρόμο της Κεράς. Κακοκαιρία στη Κρήτη. Υπερχείλιση στον ποταμό Δρακουλιάρη στο Ηράκλειο. Πέμπτη 1 0κτωβρίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Κλειστά σχολεία την Παρασκευή

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λόγω των καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων στην περιοχή.

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Για κλειστά σχολεία αύριο στο Λασίθι κάνει λόγο και η νεότερη ενημέρωση του neakriti.gr.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με την ενημέρωση του αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη, δεν προβλεπόταν συνολική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ανά δήμο, με βάση τις τοπικές συνθήκες.

Νέος γύρος έντονων βροχών από το απόγευμα της Παρασκευής

Η πρόσκαιρη εξασθένηση των βροχοπτώσεων έως το μεσημέρι της Παρασκευής δεν σημαίνει το τέλος της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης, με τα φαινόμενα να εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Δείτε την πρώτη καταγραφή των καταστροφών από την κακοκαιρία στην Κρήτη και παρακολουθήστε όλες τις νεότερες ειδήσεις από την Κρήτη στο DEBATER.