Κατερίνη: 17χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Κατερίνη, όταν μία 17χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η νεαρή φέρει κατάγματα και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Τη 17χρονη εντόπισε η μητέρα της

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τη 17χρονη φέρεται να εντόπισε τραυματισμένη η μητέρα της περίπου στις 10:00 το πρωί.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

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Υπό διερεύνηση οι συνθήκες της πτώσης

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη έπεσε από το μπαλκόνι δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία από το σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε.

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Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο σώμα της νεαρής εντοπίστηκαν σημάδια τα οποία ενδέχεται να μη συνδέονται με την πτώση. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και αναμένεται να διερευνηθεί ιατροδικαστικά.

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας θα είναι και η κατάθεση της ίδιας της 17χρονης, όταν η κατάσταση της υγείας της επιτρέψει να μιλήσει με τους αστυνομικούς.

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Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο

Παρά την πτώση και τα κατάγματα που υπέστη, η κατάσταση της υγείας της 17χρονης χαρακτηρίζεται σταθερή.

Η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου οι γιατροί να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για τα τραύματά της.

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Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.