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Χαλκιδική: 64χρονη γλίστρησε από βράχο στις Καβουρότρυπες και έπεσε στη θάλασσα

Η 64χρονη Ιταλίδα διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Χαλκιδική: 64χρονη γλίστρησε από βράχο στις Καβουρότρυπες και έπεσε στη θάλασσα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Ατύχημα σημειώθηκε στις Καβουρότρυπες Χαλκιδικής, με μία 64χρονη υπήκοο Ιταλίας να τραυματίζεται στο κεφάλι μετά από πτώση στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (18/9), όταν η 64χρονη βρισκόταν πάνω σε βράχο, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

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Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά.

Η τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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