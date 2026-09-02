Χάος στους δρόμους της Αθήνας: Εκτός λειτουργίας φανάρια λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Σημαντικές δυσχέρειες στην κυκλοφορία παρατηρούνται κατά τόπους στην Αθήνα, εξαιτίας προβλήματος στην ηλεκτροδότηση που έθεσε εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες σε σειρά οδικών κόμβων.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων, με την Τροχαία να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή.

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Τροχονόμοι σε κομβικά σημεία

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής διέθεσαν άμεσα αυξημένες δυνάμεις για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες, προκειμένου να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν την ασφαλή μετακίνηση οδηγών και πεζών.

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την επαναφορά των φωτεινών σηματοδοτών σε κανονική λειτουργία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί πότε αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως κατά την προσέγγιση διασταυρώσεων στις οποίες δεν λειτουργούν οι σηματοδότες.

Οι πολίτες καλούνται:

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Να μειώνουν εγκαίρως την ταχύτητα

Να αποφεύγουν τις απότομες κινήσεις

Να παραχωρούν προτεραιότητα όπου απαιτείται

Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο και τα βόρεια προάστια θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των σηματοδοτών.