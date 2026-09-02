Από μια αποσκευή στον Πειραιά στα 953.408 ευρώ της Ρόδου – Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση

Σε δύο συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών σε Πειραιά και Ρόδο προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού, έπειτα από επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση χρηματικού ποσού συνολικού ύψους 953.408,38 ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε το πρωί της 27ης Αυγούστου, όταν συνελήφθη στον Πειραιά ένας 62χρονος, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Ρόδο, όπου οι έρευνες στράφηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας που εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων.

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Σύμφωνα με το Λιμενικό, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για αδικήματα που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και την εγκληματική οργάνωση.

Η αποσκευή με την κοκαΐνη στον Πειραιά

Ο 62χρονος εντοπίστηκε κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου που είχε αναχωρήσει από τη Ρόδο.

Στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά τον είδαν να εισέρχεται στον χώρο των ασυνόδευτων αντικειμένων και να παραλαμβάνει μία αποσκευή.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΠΡΑΤ».

Κατά τον έλεγχο της αποσκευής εντοπίστηκε μία νάιλον συσκευασία που περιείχε ουσία, πιθανώς κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 35 γραμμαρίων.

Στην κατοχή του 62χρονου βρέθηκαν επίσης 0,9 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων, πιθανώς κάνναβης, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

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Τι βρέθηκε στο σπίτι του 62χρονου

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε, επίσης, ότι σε βάρος του βρισκόταν σε ισχύ εθνικό διοικητικό μέτρο απαγόρευσης εξόδου.

Στο σπίτι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

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δύο συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2,9 και 11,4 γραμμαρίων,

ένα μεταλλικό κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης,

μία γυάλινη συσκευή ατμοποίησης ναρκωτικών ουσιών,

μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η έρευνα οδήγησε στη Ρόδο

Από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι Αρχές αναζήτησαν στη Ρόδο έναν 45χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αποστολέας της ποσότητας κοκαΐνης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης «ΣΕΙΡΗΝΑ» του Λιμεναρχείου Κω.

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Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος είχε εργασιακή σχέση με μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στον κλάδο του Real Estate.

Η πορεία των ερευνών οδήγησε τις Αρχές στο υποκατάστημα της εταιρείας, όπου εντοπίστηκε πλήθος ύποπτων στοιχείων και ενημερώθηκε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.

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Τα 949.658 ευρώ και τα δεκάδες πειστήρια

Στο υποκατάστημα της εταιρείας πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, χωρίς να υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα για την κατοχή και την αποθήκευσή του, σε συνδυασμό με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Οι λιμενικές Αρχές αναφέρουν ότι στην αξιολόγηση των ευρημάτων συνεκτιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός του υπαλλήλου ως φερόμενου αποστολέα των ναρκωτικών και οι αναφορές σε μεγάλο αριθμό προσώπων μέσα σε έγγραφα που βρέθηκαν στον χώρο.

Με εντολή της εισαγγελέως κατασχέθηκαν:

949.658,38 ευρώ ,

, μεγάλος αριθμός συσκευών POS,

κάρτες διαφορετικών πιστωτικών ιδρυμάτων,

κάρτες και συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

χειρόγραφες σημειώσεις.

Συνελήφθη ο 45χρονος – Κατασχέθηκαν άλλα 3.750 ευρώ

Ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε επιπλέον το ποσό των 3.750 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα χρήματα, συνολικού ύψους 953.408,38 ευρώ, κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους.

Την προανάκριση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης, διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Πηγή: Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή