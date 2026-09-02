Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα Ουναΐ – Συμφωνία για τη μεγάλη επιστροφή

Στον Παναθηναϊκό επιστρέφει ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς οι «πράσινοι» έφτασαν σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 26χρονου Μαροκινού μέσου.

Το «τριφύλλι» ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών, επαναφέροντας στην Αθήνα έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

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Ο Ουναΐ αναμένεται στην Αθήνα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τελευταία στάδια της μεταγραφής και να φορέσει ξανά την πράσινη φανέλα.

Στα 16 εκατ. ευρώ η συμφωνία

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μεγάλη οικονομική υπέρβαση για να κάμψει τις αντιστάσεις της Τζιρόνα και να αποσπάσει τη θετική απάντηση του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συνολικό ύψος της συμφωνίας μπορεί να φτάσει τα 16 εκατ. ευρώ και αναλύεται ως εξής:

14 εκατ. ευρώ εγγυημένο ποσό

εγγυημένο ποσό 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων

με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων 20% ποσοστό μεταπώλησης για την Τζιρόνα

Ιδιαίτερα υψηλό θα είναι και το συμβόλαιο του Μαροκινού μέσου. Οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 3,5 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα προβλεπόμενα μπόνους.

Στην τριετία οι συνολικές αποδοχές του θα ξεπεράσουν τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση τετραετούς συνεργασίας μπορούν να υπερβούν τα 14 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική η επιθυμία του Ουναΐ

Σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής έπαιξε η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.

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Ο 26χρονος φέρεται να είχε επικοινωνήσει το προηγούμενο διάστημα με τον Στέφανο Κοτσόλη, εκφράζοντας την πρόθεσή του να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» ανέβασαν την προσφορά τους τόσο προς την Τζιρόνα όσο και προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή, φτάνοντας τελικά στο πολυπόθητο deal παρά το ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό.

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Η πρώτη θητεία του στον Παναθηναϊκό

Ο Ουναΐ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024-2025, ως δανεικός από τη Μαρσέιγ.

Κατά την πρώτη παρουσία του στην Ελλάδα πραγματοποίησε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας πέντε γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ.

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Οι εμφανίσεις του τον ανέδειξαν σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ενώ ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού για εκείνη τη σεζόν και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του στη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Η παρουσία του στην Τζιρόνα

Μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στον Παναθηναϊκό, ο Μαροκινός μέσος αποκτήθηκε από την Τζιρόνα.

Με την ισπανική ομάδα κατέγραψε την προηγούμενη σεζόν 24 εμφανίσεις, έχοντας απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

Πλέον, οι δρόμοι του Ουναΐ και του Παναθηναϊκού συναντώνται ξανά, με τους «πράσινους» να προσθέτουν στη μεσαία γραμμή έναν ποδοσφαιριστή με τεχνική ποιότητα, δημιουργία και άριστη γνώση του αγωνιστικού περιβάλλοντος της ομάδας.

Η διαδρομή του Μαροκινού μέσου

Ο Αζεντίν Ουναΐ γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 2000 στην Καζαμπλάνκα και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στο Μαρόκο, πριν μετακομίσει στη Γαλλία.

Αγωνίστηκε στις Στρασμπούρ, Αβράνς και Ανζέ, ενώ η εξαιρετική παρουσία του στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 τού άνοιξε τον δρόμο για τη Μαρσέιγ, η οποία τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2023 έναντι 8 εκατ. ευρώ.

Αποτελεί σταθερό στέλεχος της εθνικής Μαρόκου, μετρώντας 55 συμμετοχές και 11 γκολ. Στο Μουντιάλ του 2026 αγωνίστηκε σε έξι αναμετρήσεις και σημείωσε δύο γκολ στη νίκη με 3-0 απέναντι στον Καναδά.

Η επιστροφή του αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές επενδύσεις του Παναθηναϊκού και προσφέρει στον προπονητή της ομάδας μία δοκιμασμένη λύση με ποιότητα και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο.