Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη φονική σύγκρουση – Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το DEBATER καταγράφει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης.

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Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μία από τις δύο μηχανές, η οποία κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς Πατησίων, επέβαιναν δύο γυναίκες.

Πρόκειται για μία 27χρονη ημεδαπή και μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων, η οποία φέρεται να ήταν η οδηγός της μηχανής. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η σορός της γυναίκας δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστεί άμεσα.

Από την οδό Αρμένη Βραΐλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να εξήλθε κάθετα μια δεύτερη μηχανή, στην οποία επέβαινε ένας 51χρονος ημεδαπός.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ.

Οι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

«Άκουσα ένα μπαμ»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή μίλησε στο DEBATER και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση.

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«Είδα τις δύο γυναίκες πάνω στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Δεν έτρεχαν, αλλά ξαφνικά άκουσα να γκαζώνουν και μετά ακούστηκε ένα μπαμ. Είδα ασθενοφόρα και το ένα άτομο δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν γυναίκα ή άνδρας. Το κεφάλι είχε αλλοιωθεί πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.