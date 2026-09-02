ΟΣΕ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού – Τι αλλάζει σε 30 σταθμούς

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΟΣΕ», το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη κεντρικών εφαρμογών και την εγκατάσταση νέων ψηφιακών υποδομών σε 30 σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πρόκειται για επένδυση που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νέες εφαρμογές στοχεύουν στη βελτίωση της πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης των επιβατών, καθώς και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της λειτουργίας και της διαχείρισης του δικτύου.

Τι περιλαμβάνει το πρώτο μέρος του έργου

Στο πλαίσιο του πρώτου μέρους αναπτύχθηκαν οι κεντρικές ψηφιακές εφαρμογές που θα υποστηρίζουν τις νέες υποδομές και υπηρεσίες των σιδηροδρομικών σταθμών.

Ειδικότερα, δημιουργήθηκαν:

Νέο Σύστημα Διαχείρισης Εισιτηρίων , το οποίο αποτελεί την κεντρική υποδομή για σύγχρονες διαδικασίες έκδοσης, επικύρωσης και ελέγχου εισιτηρίων.

, το οποίο αποτελεί την κεντρική υποδομή για σύγχρονες διαδικασίες έκδοσης, επικύρωσης και ελέγχου εισιτηρίων. Νέο Σύστημα Τηλεματικής και Πληροφόρησης Επιβατών , μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η κεντρική διαχείριση των πληροφοριών για τα δρομολόγια και η έγκαιρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η κεντρική διαχείριση των πληροφοριών για τα δρομολόγια και η έγκαιρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Νέο Σύστημα Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Επιβατών , για την ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων, συνοδευόμενο από εφαρμογές για κινητές συσκευές.

, για την ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων, συνοδευόμενο από εφαρμογές για κινητές συσκευές. Κεντρικά συστήματα διαχείρισης και εποπτείας, για την ενιαία παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Νέος εξοπλισμός σε 30 σιδηροδρομικούς σταθμούς

Κεντρικό τμήμα της επένδυσης αποτελεί η εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού σε 30 σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερο από το 60% της συνολικής επιβατικής κίνησης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν:

αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων,

εξοπλισμό έκδοσης, επικύρωσης και ελέγχου εισιτηρίων,

ψηφιακές πινακίδες πληροφόρησης,

υποδομές Wi-Fi για πρόσβαση στο διαδίκτυο,

συστήματα βιντεοεπιτήρησης.

Στόχος είναι οι επιβάτες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και πιο άμεση ενημέρωση για τα δρομολόγια και τις μετακινήσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι προβλέπει το δεύτερο μέρος

Η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζεται με το δεύτερο μέρος του έργου.

Σε αυτό προβλέπονται οι απαιτούμενες διασυνδέσεις με τα συστήματα άλλων φορέων, καθώς και η ολοκλήρωση των υποδομών τηλεματικής στο εσωτερικό των συρμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων, οι εφαρμογές και οι υποδομές προβλέπεται να λειτουργούν ως ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο ψηφιακό οικοσύστημα.

Το σύστημα θα δημιουργήσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για περισσότερο ενοποιημένες μετακινήσεις και σύγχρονες υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το πρώτο μέρος του έργου χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του NextGenerationEU.

Η ολοκλήρωση και η παραλαβή του φυσικού αντικειμένου εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την πλήρη ολοκλήρωσή του, το έργο θα έχει διαμορφώσει τις ψηφιακές υποδομές που απαιτούνται για την επόμενη ημέρα του ελληνικού σιδηροδρόμου: αναβαθμισμένους σταθμούς, καλύτερη πληροφόρηση και σύγχρονες υπηρεσίες για το επιβατικό κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Πηγή: Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ)