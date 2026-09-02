Ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Φιλελλήνων (φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε ύποπτο κουτί στην οδό Φιλελλήνων.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό του αντικειμένου περίπου στις 12:00, ενώ στο σημείο στο Σύνταγμα μεταβαίνουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξουν το αντικείμενο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER πρόκειται για μια βαλίτσα με ξύλα, στην οποία έγινε ελεγχόμενη έκρηξη.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER:

«Μας ζήτησαν να κλείσουμε τα ρολά του μαγαζιού και να μείνουμε μέσα. Ακούστηκε ένα μικρό μπαμ. Δεν ξέρουμε τι είναι. Το μπλε κουτί το έπιασε ένας αστυνομικός και το άφησε. Δεν νομίζω ότι είναι το ύποπτο αντικείμενο αυτό»

Λόγω της διενέργειας ελέγχου, εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά της Φιλελλήνων, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται πλήρως.