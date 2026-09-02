Φωτιά τώρα στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών, στη Φλώρινα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 18:00.

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Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στην περιοχή.

Το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνει το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Έρευνα για τα αίτια

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.