Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη.

Φωτιά τώρα στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών, στη Φλώρινα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 18:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στην περιοχή.

Το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνει το γεγονός ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Έρευνα για τα αίτια

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χάος στους δρόμους της Αθήνας: Εκτός λειτουργίας φανάρια λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στους δρόμους της Αθήνας: Εκτός λειτουργίας φανάρια λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χάος στους δρόμους της Αθήνας: Εκτός λειτουργίας φανάρια λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στους δρόμους της Αθήνας: Εκτός λειτουργίας φανάρια λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.