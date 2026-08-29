Τραμ: Περισσότερα δρομολόγια από τις 7 Σεπτεμβρίου – Πώς αλλάζουν οι συχνότητες
Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μειώνεται η αναμονή στις γραμμές 6 και 7, με περισσότερους συρμούς στις ώρες αιχμής.
Με περισσότερους συρμούς και πυκνότερα δρομολόγια στις ώρες αιχμής θα λειτουργεί το Τραμ της Αθήνας από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΣΤΑΣΥ.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της μεταφορικής ικανότητας στο κέντρο της Αθήνας και στο παραλιακό μέτωπο, με το Τραμ να εξυπηρετεί σήμερα περίπου 55.000 επιβάτες καθημερινά.
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, έχει θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση των δρομολογίων κατά τις ώρες αυξημένης επιβατικής κίνησης.
Γραμμή 6: Μειώνεται η αναμονή στο Σύνταγμα–Πικροδάφνη
Στη Γραμμή 6, Σύνταγμα–Πικροδάφνη, θα προστεθούν δύο συρμοί κατά την πρωινή αιχμή και ένας κατά την απογευματινή.
Με τη συγκεκριμένη ενίσχυση, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών θα μειωθεί:
- Από τα 9 λεπτά στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί.
- Από τα 9 λεπτά στα 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα το απόγευμα.
Τα ημερήσια δρομολόγια της γραμμής θα αυξηθούν από 232 σε 244.
Γραμμή 7: Περισσότεροι συρμοί στο Βούλα–ΣΕΦ
Αλλαγές προβλέπονται και στη Γραμμή 7, ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας–ΣΕΦ.
Κατά τις ώρες αιχμής θα δρομολογούνται δύο επιπλέον συρμοί, περιορίζοντας τη μέση αναμονή από τα 12 λεπτά στα 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
Παράλληλα, τα ημερήσια δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα αυξηθούν από 189 σε 205.
Συνολικά 27 συρμοί στην πρωινή αιχμή
Για την εφαρμογή του νέου προγράμματος, ο αριθμός των συρμών που θα κυκλοφορούν ταυτόχρονα κατά την πρωινή αιχμή θα αυξηθεί από 23 σε 27.
Ο συνολικός επιχειρησιακός προγραμματισμός της ΣΤΑΣΥ περιλαμβάνει επίσης:
- Δύο εφεδρικούς συρμούς.
- Έναν συρμό σε προληπτική συντήρηση.
- Ενισχυμένη παρουσία προσωπικού για την υποστήριξη του προγράμματος.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης συρμού σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.
Έρχονται νέοι οδηγοί στο Τραμ
Η διεύρυνση του προγράμματος συνοδεύεται και από ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΣΤΑΣΥ.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και της εταιρείας, έχει ήδη δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ, ώστε να υποστηριχθεί η αύξηση των δρομολογίων.
Όπως επισημαίνουν, το νέο σχέδιο φιλοδοξεί να προσφέρει ταχύτερες, συχνότερες και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις στους χιλιάδες επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το μέσο.
πηγή στην Google
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