Μαρκό – Κηφισιά 2-2: «Χτύπησε» στο 90’+4’ ο Αλεξόπουλος – Ηighlights

Με γκολ του Αλεξόπουλου στο 90’+4’, η Μαρκό ισοφάρισε την Κηφισιά σε 2-2 και απέφυγε την ήττα στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο είχε ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων και κρατούσε τη νίκη μέχρι τις καθυστερήσεις. Ο Αλεξόπουλος, όμως, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή μόλις στο 87ο λεπτό, είχε τον τελευταίο λόγο στην αναμέτρηση.

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Άνοιξε το σκορ η Μαρκό, απάντησε αμέσως η Κηφισιά

Η Μαρκό μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί στο 15ο λεπτό με τον Σεμπά.

Η απάντηση της Κηφισιάς ήταν άμεση. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 19’, ο Θεοδωρίδης έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 52’. Ο Θεοδωρίδης γύρισε την μπάλα και ο Λίγδας την έστειλε στα δίχτυα για το 1-2.

Απέκρουσε το πέναλτι του Ελ Αραμπί ο Αναγνωστόπουλος

Η Μαρκό απέκτησε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 68ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε την προσπάθεια του έμπειρου επιθετικού και διατήρησε προσωρινά το προβάδισμα της Κηφισιάς.

Παρά τη χαμένη ευκαιρία, οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και συνέχισαν να αναζητούν το δεύτερο γκολ.

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«Χρυσή» αλλαγή ο Αλεξόπουλος

Η λύτρωση για τη Μαρκό ήρθε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Αλεξόπουλος, ο οποίος είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο στο 87’ αντί του Τσακνή, κατάφερε στο 90’+4’ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να διαμορφώσει το τελικό 2-2.

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Με αυτόν τον τρόπο οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό στην πρεμιέρα τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Τσακνής (87’ Αλεξόπουλος), Σμάλης, Καστάνιο, Μπουσάι (60’ Κυριακίδης), Φατιόν, Μιλόγεβιτς (60’ Ντέτλερ), Σεμπά, Μεντόσα (87’ Όικο), Μίλερ (73’ Νεκούλ), Ελ Αραμπί.

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ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ζολιμπουά, Πετκόβ, Πολυκράτης (46’ Καλοσκάμης), Τζόνσον Εμπό (85’ Δοϊρανλής), Λίγδας, Γιαγκνέ (62’ Ρουκουνάκης), Μπερνάρντο (71’ Αντόνισε), Εμπουλά (70’ Πόμπο), Θεοδωρίδης.

Διαιτητής: Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)

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Κίτρινες κάρτες: 68’ Φατιόν – 21’ Λίγδας, 76’ Αντόνισε

Αποβολές: Καμία

Δείτε τα highlights του αγώνα: