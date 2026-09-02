Αλέξης Τσίπρας: LIVE η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.

Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Η ομιλία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Porto Palace, με την έναρξη της παρουσίασης να έχει προγραμματιστεί για τις 20:00.

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Το κεντρικό τρίπτυχο του σχεδίου είναι «Παράγουμε περισσότερο. Μοιράζουμε δικαιότερα. Ζούμε καλύτερα», ενώ στόχος του είναι να αποτελέσει ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Δείτε LIVE την παρουσίαση

Η παρουσίαση μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της ΕΛ.Α.Σ. στο YouTube.

Μέτρα 7,39 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027–2030

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές πριν από την ομιλία, το οικονομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα συνολικού μικτού κόστους 7,39 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027–2030.

Ο σχεδιασμός προβλέπει:

Μόνιμα νέα έσοδα ύψους 1,92 δισ. ευρώ

Καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. ευρώ

Διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,60 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, το σχέδιο είναι πλήρως κοστολογημένο και διαθέτει εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης, ενώ αφήνει και δημοσιονομικό αποθεματικό.

Στα παραπάνω ποσά δεν έχουν συνυπολογιστεί τα έσοδα που αναμένεται να προκύψουν από την προτεινόμενη «Πατριωτική Εισφορά».

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Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και «Πατριωτική Εισφορά»

Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο προτείνεται να διαδεχθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το νέο Ταμείο θα έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της αποκέντρωσης και της δίκαιης ανάπτυξης.

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Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τη θέσπιση υποχρεωτικής «Πατριωτικής Εισφοράς». Κατά την ομιλία αναμένεται να διευκρινιστούν οι υπόχρεοι, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της εισφοράς.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ο εξορθολογισμός των φορολογικών βαρών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

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«Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση»

Κεντρική αρχή του οικονομικού σχεδιασμού της ΕΛ.Α.Σ. είναι ότι καμία μόνιμη παροχή δεν θα ανακοινώνεται χωρίς αντίστοιχη μόνιμη πηγή χρηματοδότησης.

Αντίστοιχα, δεν προβλέπεται να καλύπτονται μόνιμες δαπάνες με έκτακτα έσοδα.

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«Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση και καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα» είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Αλέξης Τσίπρας, συνδέοντας τη δημοσιονομική αξιοπιστία με την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων.

Τα προτεινόμενα μέτρα προβλέπεται να εφαρμόζονται σταδιακά, να αξιολογούνται πριν από την επέκτασή τους και να επανεξετάζονται κάθε χρόνο.