Ολυμπιακός: Συμφωνία με τον ΟΦΗ για Τιάγκο Νους – Έρχεται άμεσα στην Αθήνα

Σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για την απόκτηση του Τιάγκο Νους έφτασε ο Ολυμπιακός, προχωρώντας σε ακόμη μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στους «ερυθρόλευκους» και να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις της League Phase του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεταγραφή του προχωρά παράλληλα με εκείνη του Λεόν Μπέιλι, ο οποίος υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό.

Έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Νους ήταν άμεσες. Ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη με την αποστολή του ΟΦΗ για την αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης (2/9, 22:15).

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αποχώρησε από την αποστολή των Κρητικών και ξεκίνησε το ταξίδι του για την Αθήνα.

Εκεί θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες.

Οι όροι της συμφωνίας με τον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός θα καταβάλει στον ΟΦΗ ένα σημαντικό ποσό για την αγορά των δικαιωμάτων του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Στη συμφωνία προβλέπεται επίσης ποσοστό μεταπώλησης υπέρ της κρητικής ομάδας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες οικονομικές λεπτομέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν να παραταθεί ο δανεισμός του Αθανασίου στον ΟΦΗ έως το καλοκαίρι του 2028.

Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται γρήγορα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς ο Τιάγκο Νους προορίζεται να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αργεντινός αναμένεται να αποτελέσει μία επιπλέον επιλογή για τη μεσοεπιθετική γραμμή του Ολυμπιακού στους αγώνες της League Phase του Europa League.

Με τις υποθέσεις των Νους και Μπέιλι να βρίσκονται στην τελική ευθεία, οι Πειραιώτες ενισχύουν σημαντικά το επιθετικό κομμάτι του ρόστερ τους ενόψει των εγχώριων και ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.