Μια μικρή Ιαπωνία στην καρδιά της Αθήνας – Ο κήπος με τις 12 ανθοκερασιές

Απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη, ανάμεσα στη Μιχαλακοπούλου, τη Νηρηίδων και τη λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, βρίσκεται μια διαφορετική γωνιά της Αθήνας.

Μακριά από τον έντονο ρυθμό των γύρω δρόμων, ο Ιαπωνικός Κήπος απλώνεται σε περίπου 3.500 τετραγωνικά μέτρα και μεταφέρει στο κέντρο της πρωτεύουσας στοιχεία της ιαπωνικής αισθητικής και φιλοσοφίας.

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Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη χώρο πρασίνου. Ο σχεδιασμός του βασίζεται στην ισορροπία των φυσικών στοιχείων, στην εναλλαγή των εποχών και στη στενή σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Πώς δημιουργήθηκε ο Ιαπωνικός Κήπος

Ο κήπος διαμορφώθηκε στο Πάρκο Νηρηίδων μέσα από το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την Πόλη σου», με την υποστήριξη της JTI Hellas και υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η αρχική ιδέα γεννήθηκε έπειτα από προτροπή του προέδρου του Ελληνοϊαπωνικού Συνδέσμου, Δήμου Βρατσάνου.

Η ολοκλήρωση του έργου γιορτάστηκε το καλοκαίρι του 2022 με το πρώτο Natsu Matsuri, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό θερινό φεστιβάλ με μουσική, φωτισμένα φαναράκια και επισκέπτες ντυμένους με κιμονό.

Έκτοτε, ο χώρος λειτουργεί παράλληλα ως αστικό πάρκο και ως ένα μικρό σημείο γνωριμίας των κατοίκων και των επισκεπτών της Αθήνας με τον πολιτισμό της Ιαπωνίας.

«Ο Ιαπωνικός Κήπος αποτελεί έναν σύνδεσμο ανάμεσα στους δύο λαούς και έναν χώρο όπου οι Έλληνες μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με στοιχεία του ιαπωνικού πολιτισμού», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ko Shiratori, Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.

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Οι επτά διαφορετικές ζώνες

Η αρχιτεκτονική του κήπου ακολουθεί θεμελιώδεις αρχές της παραδοσιακής ιαπωνικής κηποτεχνίας.

Ο χώρος χωρίζεται σε επτά διαφορετικές ζώνες, στις οποίες η πλούσια βλάστηση συνδυάζεται με στοιχεία νερού, δημιουργώντας μια αρμονική συνέχεια.

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Ιαπωνικά φυτά συνυπάρχουν με είδη της μεσογειακής χλωρίδας, ώστε ο κήπος να παραμένει βιώσιμος στις κλιματικές συνθήκες της Αθήνας και να ενσωματώνεται φυσικά στο περιβάλλον της πόλης.

«Ο σχεδιασμός του έγινε με γνώμονα τις αρχές της ιαπωνικής κουλτούρας, με ισορροπημένη εναλλαγή και συνύπαρξη διαφορετικών φυσικών στοιχείων, ενώ παράλληλα ιαπωνικά φυτικά είδη συνδυάζονται με μεσογειακή χλωρίδα, ώστε ο κήπος να είναι βιώσιμος και να εντάσσεται αρμονικά στο αθηναϊκό τοπίο», εξηγεί ο Ko Shiratori.

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Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά στοιχεία του συναντά κανείς:

Την παραδοσιακή ιαπωνική πύλη torii

Την πέτρινη λεκάνη νερού tsukubai

Ένα πέτρινο φανάρι τύπου Oribe

Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν στην απλότητα, στην αρμονία και στην ισορροπία που χαρακτηρίζουν τους παραδοσιακούς κήπους της Ιαπωνίας.

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Οι 12 ανθοκερασιές που μεταμορφώνουν τον κήπο

Το πιο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του χώρου είναι οι δώδεκα ιαπωνικές ανθοκερασιές Prunus «Kanzan».

Η προσαρμογή τους στο κλίμα της Αττικής δεν ήταν εύκολη. Οι διαφορετικές συνθήκες δοκίμασαν τα δέντρα και ορισμένα χρειάστηκε να αντικατασταθούν μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός εγκλιματισμός.

Πλέον, οι κερασιές έχουν προσαρμοστεί και για λίγες εβδομάδες κάθε άνοιξη γεμίζουν τον κήπο με τα χαρακτηριστικά άνθη τους, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα του τοπίου.

Τι συμβολίζει η ανθισμένη κερασιά

Στην ιαπωνική κουλτούρα, η ανθοφορία της κερασιάς είναι βαθιά συμβολική.

Η μικρή διάρκεια ζωής των λουλουδιών συνδέεται με την έννοια «mono no aware»: την επίγνωση ότι μέρος της ομορφιάς των πραγμάτων βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι προσωρινά και δεν διαρκούν για πάντα.

Κάθε άνοιξη, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιαπωνία συγκεντρώνονται κάτω από τις ανθισμένες κερασιές για το hanami, την παραδοσιακή παρατήρηση και γιορτή των άνθεων.

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας θα ήθελε μια ανάλογη συνήθεια να αναπτυχθεί σταδιακά και στην Αθήνα. Η ανθοφορία των δώδεκα «Kanzan» θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για περισσότερους Αθηναίους να επισκεφθούν τον κήπο την άνοιξη και να γνωρίσουν αυτή τη χαρακτηριστική ιαπωνική παράδοση.

Οι κάτοικοι έχουν αγκαλιάσει τον χώρο

Ο Ιαπωνικός Κήπος φαίνεται ότι έχει αποκτήσει ήδη τη δική του θέση στην καθημερινότητα της περιοχής.

Κάτοικοι επικοινωνούν κατά καιρούς ακόμη και με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας όταν παρατηρούν ότι κάποιο σημείο του χρειάζεται συντήρηση ή περισσότερη φροντίδα.

Το ενδιαφέρον αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή δείχνει ότι ο κήπος δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ξένο στοιχείο, αλλά ως οργανικό μέρος της πόλης.

«Ο Ιαπωνικός Κήπος έχει λάβει πολύ θετικά σχόλια από τους κατοίκους της Αθήνας. Η ανάδειξη του κήπου σε χώρο γαλήνης και αναψυχής για την τοπική κοινωνία μάς γεμίζει ικανοποίηση, καθώς επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει θερμά την παρουσία του στον αστικό ιστό», αναφέρει ο Ko Shiratori.

Όπως προσθέτει, η JTI Hellas έχει στηρίξει οικονομικά τη λειτουργία και τη συντήρηση του κήπου από την ημέρα των εγκαινίων του.

Όταν ο κήπος μετατρέπεται σε ιαπωνικό πανηγύρι

Μία φορά τον χρόνο, η γαλήνη του χώρου δίνει τη θέση της στη μουσική, στα φαναράκια, στις παραδοσιακές φορεσιές και στις μυρωδιές του ιαπωνικού φαγητού.

Το Natsu Matsuri, που διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιαπωνίας και τον Δήμο Αθηναίων, πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2026 για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Η γιορτή περιλαμβάνει πάγκους με φαγητά και γλυκά, μουσική, παιχνίδια, κιμονό και φωτισμένα φαναράκια. Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία, παρά την ιαπωνική της προέλευση, θυμίζει ως προς τη φιλοσοφία της ένα ελληνικό καλοκαιρινό πανηγύρι.

Η αυξανόμενη συμμετοχή αντανακλά το ευρύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων για την Ιαπωνία. Ένα ενδιαφέρον που δεν περιορίζεται πλέον στα δημοφιλή anime και manga, αλλά επεκτείνεται στη γλώσσα, στις τέχνες, στην παράδοση και στη γαστρονομία.

Η σχέση των δύο χωρών βρίσκεται ακόμη περισσότερο στο προσκήνιο το 2026, καθώς η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, η ελληνική ελιά συναντά την ιαπωνική τέχνη του μπονσάι, αναδεικνύοντας ακόμη μία δημιουργική γέφυρα ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς.