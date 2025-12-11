Στα χέρια της αστυνομίας φαίνεται να είναι ένας 17χρονος που κατηγορείται για επίθεση και ληστεία εις βάρος διανομέα στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο 17χρονος συνελήφθη την περασμένη βδομάδα στην Ηλιούπολη όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα δύο δράστες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα, γονείς των δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες, στις 2 Δεκεμβρίου, πραγματοποίησαν παραγγελία φαγητού μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας. Όταν ο διανομέας μετέβη στη διεύθυνση παράδοσης, τον περίμεναν οι δράστες, οι οποίοι, αφού του επιτέθηκαν, του αφαίρεσαν την παραγγελία και τράπηκαν σε φυγή.

Ενδεικτικό της αγριότητας της επίθεσής τους, αποτελεί το γεγονός ότι συνέχισαν να τον χτυπούν ακόμα και όσο βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών οι οποίοι τυγχάνουν ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.