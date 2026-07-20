Ηράκλειο: Βίντεο-σοκ από τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης από ανήλικες

Σοκ προκαλεί το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης στο Ηράκλειο, η οποία δέχθηκε επίθεση από δύο συνομήλικές της έπειτα από συνάντηση που είχαν κανονίσει για να λύσουν τις διαφορές τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το creta24.gr, η ανήλικη δέχεται διαδοχικά χτυπήματα από τις δύο κοπέλες, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης μία ακόμη ανήλικη καταγράφει το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της οδού Εφέσου στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις ανήλικες είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει και συμφώνησαν να συναντηθούν, ωστόσο η συνάντηση εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τον ρόλο της ανήλικης που φέρεται να κατέγραφε την επίθεση.

Μετά τον ξυλοδαρμό, η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της, ενώ οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία για το περιστατικό.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 14χρονης που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και μιας 15χρονης που φέρεται να κατέγραψε το περιστατικό. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων κατασχέθηκαν και εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.