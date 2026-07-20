Συνελήφθη 16χρονη σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη – Είχε πλαστή ταυτότητα, εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης

Σε σύλληψη 16χρονης σε μπαρ στην Θεσσαλονίκη προχώρησε η αστυνομία καθώς εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε μπαρ στο κέντρο της πόλης , όπου εισήλθε επιδεικνύοντας παραποιημένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικη. Η νεαρή, ηλικίας 16,5 ετών, συνελήφθη για πλαστογραφία.

Για την ίδια υπόθεση, που καταγράφηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 19χρονου που βρισκόταν μαζί της για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

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Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά, τα οποία είχε προμηθευτεί ο 19χρονος από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.