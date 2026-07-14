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Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι είχαν στήσει… επιχείρηση κλοπής δικύκλων – “Σήκωσαν” 16 μηχανάκια μέσα σε ένα χρόνο

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των μητέρων τους, ηλικίας 46, 39 και 46 ετών

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι είχαν στήσει… επιχείρηση κλοπής δικύκλων – “Σήκωσαν” 16 μηχανάκια μέσα σε ένα χρόνο
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
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Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 17 ετών, φαίνεται πως βρίσκονται πίσω από 16 κλοπές δικύκλων μικρού κυβισμού που διαπράχθηκαν σε διάστημα ενός έτους, σε περιοχές των δήμων Δέλτα και Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη, οι τρεις νεαροί ταυτοποιήθηκαν ως μέλη συμμορίας που δρούσε από τον περυσινό Μάρτιο έως τον ίδιο μήνα του τρέχοντος έτους, ενώ ο 15χρονος συνελήφθη σε οικισμό των Διαβατών.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και εγκληματική συμμορία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος συλληφθείς δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, όπως όφειλε.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των μητέρων τους, ηλικίας 46, 39 και 46 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων- μία εξ αυτών συνελήφθη για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις (αφορούσαν απείθεια).

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