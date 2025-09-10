Ληστεία σε σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο – Απείλησε υπάλληλο με μαχαίρι και άδειασε το ταμείο

Ληστεία σημειώθηκε στις 8 το πρωί της Τετάρτης στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη, σε σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο.

Συγκεκριμένα, άγνωστος φορώντας κράνος μπήκε μέσα στο κατάστημα και αφού απείλησε υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο πήρε άγνωστο χρηματικό ποσό, διαφεύγοντας, στη συνέχεια, προς άγνωστη κατεύθυνση.