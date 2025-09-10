Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ληστεία σε σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο – Απείλησε υπάλληλο με μαχαίρι και άδειασε το ταμείο

Ο δράστης διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ληστεία σημειώθηκε στις 8 το πρωί της Τετάρτης στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη, σε σούπερ μάρκετ στο Μοσχάτο.

Συγκεκριμένα, άγνωστος φορώντας κράνος μπήκε μέσα στο κατάστημα και αφού απείλησε υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο πήρε άγνωστο χρηματικό ποσό, διαφεύγοντας, στη συνέχεια, προς άγνωστη κατεύθυνση.

