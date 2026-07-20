Σοκ με περιστατικό ξυλοδαρμού 15χρονης στο Ηράκλειο: Στο εισαγγελέα δύο ανήλικες, τράβηξαν σε βίντεο την επίθεση

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης με δύο μαθήτριες να ξυλοκοπούν 15χρονη και να καταγράφουν την επίθεση στο κινητό τους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δύο ανήλικες είχαν δώσει τηλεφωνικό ραντεβού στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο, για να λύσουν τις διαφορές τους. Την ώρα της συνάντησης, η 15χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα από τις άλλες δύο ανήλικες, καταφέρνοντας μπουνιές και κλοτσιές σε όλο το σώμα της, με αποτέλεσμα μάλιστα να μεταφερθεί αμέσως μετά στο νοσοκομείο.

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Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μια ακόμη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρότρυνε τις δύο κοπέλες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 14χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και μιας 15χρονης που φέρεται να κατέγραψε το περιστατικό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονιών τους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (20/07) ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.