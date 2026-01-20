Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Απαγόρευση απόπλου στο Ιόνιο λόγω θυελλωδών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν

Απαγόρευση απόπλου στο Ιόνιο λόγω θυελλωδών ανέμων
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Θυελλωδών Ανέμων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (20/01/2026, 10:00 UTC), οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Όπως ανακοίνωσε η Levante Ferries, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια:

  • Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30,
  • Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30,
  • Από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30,
  • Από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την άρση της απαγόρευσης και την επανεκτέλεση των δρομολογίων.

