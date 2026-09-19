Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Αποθήκη-«καβάτζα» με κλεμμένα κινητά, laptop και drone – Δύο συλλήψεις

Το σήμα κλεμμένης ηλεκτρονικής συσκευής οδήγησε τους αστυνομικούς στην αποθήκη – Κατασχέθηκαν κινητά, υπολογιστές, drone και 9.200 ευρώ, ενώ βρέθηκε εξοπλισμός παράνομης παρασκευής αλκοόλ.

Άγιος Παντελεήμονας: Αποθήκη-«καβάτζα» με κλεμμένα κινητά, laptop και drone – Δύο συλλήψεις
Κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, εξαρτήματα, drone και 9.200 ευρώ περιλαμβάνονται στα ευρήματα που κατασχέθηκαν από αποθήκη στον Άγιο Παντελεήμονα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
DEBATER NEWSROOM

Μια αποθήκη-«καβάτζα» με κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές εντόπισαν αστυνομικοί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, προχωρώντας στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 49 και 61 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης διερευνούσαν την κλοπή ηλεκτρονικής συσκευής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σήμα της συσκευής τούς οδήγησε σε συγκεκριμένη αποθήκη στον Άγιο Παντελεήμονα, την οποία, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» οι δύο κατηγορούμενοι.

Τι βρήκαν μέσα στην αποθήκη

Κατά τον έλεγχο του χώρου οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων και εργαλείων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:

  • 11 κινητά τηλέφωνα
  • 22 κάμερες κινητών τηλεφώνων
  • 5 φορητοί υπολογιστές
  • 3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων
  • μία φορητή ταμπλέτα
  • ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου
  • μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων
  • πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων
  • 9.200 ευρώ
  • πιστόλι θερμού αέρα
  • ένα drone
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Η αστυνομική έρευνα για την προέλευση των αντικειμένων και τη σύνδεσή τους με υποθέσεις κλοπών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό έρχεται μετά και από άλλη πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, κατά την οποία εξαρθρώθηκε σπείρα που κατηγορείται για διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.

Και εξοπλισμός για παράνομη παρασκευή αλκοόλ

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν εντόπισαν μόνο ηλεκτρονικές συσκευές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 49χρονος και 61χρονος οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ρωσία και AfD προετοιμάζουν συνομιλίες για επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία – Στο τραπέζι ο Nord Stream
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία και AfD προετοιμάζουν συνομιλίες για επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία – Στο τραπέζι ο Nord Stream

Πιθανή συνάντηση στις αρχές του 2027 με τον Κίριλ Ντμίτριεφ και την ηγεσία της AfD – Το κόμμα ζητά αποκατάσταση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα, την ώρα που Βερολίνο και Κρεμλίνο βρίσκονται σε βαθιά ρήξη.

Times: «Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι» – Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυριούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Times: «Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι» – Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυριούχοι

Το βρετανικό δημοσίευμα εστιάζει στον Riviera Tower, στο Ελληνικό και στην άφιξη μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων – Τα φορολογικά κίνητρα που βάζουν την Ελλάδα στο ραντάρ των ισχυρών του διεθνούς finance.