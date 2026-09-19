Άγιος Παντελεήμονας: Αποθήκη-«καβάτζα» με κλεμμένα κινητά, laptop και drone – Δύο συλλήψεις

Μια αποθήκη-«καβάτζα» με κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές εντόπισαν αστυνομικοί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, προχωρώντας στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 49 και 61 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης διερευνούσαν την κλοπή ηλεκτρονικής συσκευής.

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Το σήμα της συσκευής τούς οδήγησε σε συγκεκριμένη αποθήκη στον Άγιο Παντελεήμονα, την οποία, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» οι δύο κατηγορούμενοι.

Τι βρήκαν μέσα στην αποθήκη

Κατά τον έλεγχο του χώρου οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών, εξαρτημάτων και εργαλείων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:

11 κινητά τηλέφωνα

22 κάμερες κινητών τηλεφώνων

5 φορητοί υπολογιστές

3 μπαταρίες κινητών τηλεφώνων

μία φορητή ταμπλέτα

ασύρματα ακουστικά κινητού τηλεφώνου

μηχάνημα για ανάγνωση εγκεφάλου κινητών τηλεφώνων

πλήθος εργαλείων και εξαρτημάτων επεξεργασίας κινητών τηλεφώνων

9.200 ευρώ

πιστόλι θερμού αέρα

ένα drone

Η αστυνομική έρευνα για την προέλευση των αντικειμένων και τη σύνδεσή τους με υποθέσεις κλοπών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό έρχεται μετά και από άλλη πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, κατά την οποία εξαρθρώθηκε σπείρα που κατηγορείται για διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.

Και εξοπλισμός για παράνομη παρασκευή αλκοόλ

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν εντόπισαν μόνο ηλεκτρονικές συσκευές.

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Στην ίδια αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αποστακτήρας, μποτίλια υγραερίου και μπιτόνι με αλκοόλ, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για την παράνομη παρασκευή αλκοόλ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

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Οι 49χρονος και 61χρονος οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.