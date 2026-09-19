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ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: 19χρονος και 23χρονη λήστεψαν 74χρονο – Του άρπαξαν χρυσή αλυσίδα

Οι δύο νεαροί προσέγγισαν τον 74χρονο ενώ περπατούσε και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., του αφαίρεσαν με τη χρήση βίας τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Άγιος Παντελεήμονας: 19χρονος και 23χρονη λήστεψαν 74χρονο – Του άρπαξαν χρυσή αλυσίδα
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 19χρονου και μιας 23χρονης για ληστεία σε βάρος 74χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (17/9), όταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί αλλοδαποί πλησίασαν τον 74χρονο την ώρα που κινούνταν πεζός στην περιοχή.

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Του άρπαξαν με τη βία τη χρυσή αλυσίδα

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν βία σε βάρος του 74χρονου και να του αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

Αμέσως μετά τη ληστεία ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό τους.

Αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν αρχικά την 23χρονη.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή και λίγο αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 19χρονο.

Ταυτοποιήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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