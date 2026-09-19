Άγρια επίθεση στα Βριλήσσια: 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές συμμαθητή του

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στα Βριλήσσια, με έναν 14χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε συμμαθητή του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου.

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Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό

Μετά την επίθεση, το θύμα μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματισμός του είναι ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή για το εάν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μήνυση από τον πατέρα του θύματος

Σήμερα, Σάββατο (19/9), ο πατέρας του τραυματισμένου ανηλίκου προσήλθε στις αστυνομικές Αρχές και υπέβαλε μήνυση για το περιστατικό.

Ακολούθησαν αναζητήσεις, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

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Συνελήφθη επίσης η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.

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Αύριο στο αυτόφωρο ο 14χρονος

Ο 14χρονος παραμένει υπό κράτηση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, αναμένεται να οδηγηθεί την Κυριακή (20/9) ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τι προηγήθηκε μεταξύ των δύο συμμαθητών.