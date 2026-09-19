Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στα Βριλήσσια: 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές συμμαθητή του

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου – Συνελήφθη ο 14χρονος και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Άγρια επίθεση στα Βριλήσσια: 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές συμμαθητή του
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9) στα Βριλήσσια, με έναν 14χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε συμμαθητή του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό

Μετά την επίθεση, το θύμα μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματισμός του είναι ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή για το εάν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μήνυση από τον πατέρα του θύματος

Σήμερα, Σάββατο (19/9), ο πατέρας του τραυματισμένου ανηλίκου προσήλθε στις αστυνομικές Αρχές και υπέβαλε μήνυση για το περιστατικό.

Ακολούθησαν αναζητήσεις, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνελήφθη επίσης η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύριο στο αυτόφωρο ο 14χρονος

Ο 14χρονος παραμένει υπό κράτηση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, αναμένεται να οδηγηθεί την Κυριακή (20/9) ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τι προηγήθηκε μεταξύ των δύο συμμαθητών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ρωσία και AfD προετοιμάζουν συνομιλίες για επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία – Στο τραπέζι ο Nord Stream
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία και AfD προετοιμάζουν συνομιλίες για επιστροφή του ρωσικού αερίου στη Γερμανία – Στο τραπέζι ο Nord Stream

Πιθανή συνάντηση στις αρχές του 2027 με τον Κίριλ Ντμίτριεφ και την ηγεσία της AfD – Το κόμμα ζητά αποκατάσταση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα, την ώρα που Βερολίνο και Κρεμλίνο βρίσκονται σε βαθιά ρήξη.

Times: «Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι» – Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυριούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Times: «Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι» – Ουρανοξύστες, hedge funds και δισεκατομμυριούχοι

Το βρετανικό δημοσίευμα εστιάζει στον Riviera Tower, στο Ελληνικό και στην άφιξη μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων – Τα φορολογικά κίνητρα που βάζουν την Ελλάδα στο ραντάρ των ισχυρών του διεθνούς finance.