Καιρός Κυριακή 20/9: Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία – Πού αναμένονται βροχές

Με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις θα κυλήσει η Κυριακή (20/9) στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σταθερά επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου.

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Ισχυρότεροι άνεμοι αναμένονται τοπικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι πρόσκαιρες νεφώσεις.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στα Επτάνησα.

Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς

στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 32 βαθμούς

στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς

στη Θεσσαλία από 14 έως 32 βαθμούς

στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32 βαθμούς

στην Πελοπόννησο από 14 έως 31 βαθμούς

στην Κρήτη από 13 έως 32 βαθμούς

στα Επτάνησα από 17 έως 29 βαθμούς

στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 28 βαθμούς

στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

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Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά, κατά τις πρωινές ώρες, θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί, 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Για την εξέλιξη του καιρού το DEBATER παρακολουθεί καθημερινά τις νεότερες προγνώσεις, μετά και την αναλυτική πρόγνωση για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.