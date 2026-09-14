Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 17χρονος για απόπειρα ληστείας 42χρονης – Είχε πάνω του λεπίδα

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το απόγευμα της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ληστείας σε βάρος 42χρονης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε λεπίδα.

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Η επίθεση για τη χρυσή αλυσίδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 17χρονος πλησίασε την 42χρονη το πρωί της ίδιας ημέρας, την ώρα που εκείνη περπατούσε στην περιοχή.

Με τη χρήση βίας φέρεται να επιχείρησε να της αφαιρέσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, δίνοντας στις Αρχές πληροφορίες για το περιστατικό.

Τον εντόπισαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ.

Ακολούθησαν συνεχείς αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στους γύρω δρόμους.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 17χρονο, να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του μία λεπίδα, η οποία κατασχέθηκε.

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Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 17χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.