Δύο εμπρηστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνοια (φωτογραφίες)

Δύο περιστατικά με παρόμοιο τρόπο δράσης σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι συνδέονται μεταξύ τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι δύο ιδιοκτήτες που δέχτηκαν τα καταστήματα τους επιθέσεις γνωρίζονται μεταξύ τους και είναι φίλοι.

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Δύο εκρήξεις σε κοντινά σημεία και σε διάστημα περίπου μισής ώρας

Στις 4:25 τα ξημερώματα, στην οδό Αχαρνών, στην Ομόνοια, άγνωστος πέρασε έξω από καφέ και πέταξε στη τζαμαρία ένα καπάκι φρεατίου, προκαλώντας ζημιές. Στη συνέχεια πέταξε στο εσωτερικό αντικείμενο που προκάλεσε έκρηξη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επρόκειτο για χειροβομβίδα, κάτι που αναμένεται να διαπιστωθεί από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Περίπου 30 λεπτά αργότερα, στις 4:55, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στον Άγιο Παντελεήμονα.

Συγκεκριμένα, άγνωστος φέρεται να πέρασε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συμβολή των οδών Πλατείας Αμερικής και Μεθώνης, και να πέταξε επίσης καπάκι φρεατίου στη τζαμαρία, σπάζοντάς την. Ακολούθως πέταξε αντικείμενο στο εσωτερικό, το οποίο προκάλεσε έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την ταυτοποίηση των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν αποκλείουν οι αρχές και στις δυο περιπτώσεις να πρόκειται για χειροβομβίδα επιθετικού τύπου.