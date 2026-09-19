Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 89-93: Οι «μερένχες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η νικήτρια του πρώτου EuroLeague Super Cup, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 93-89 στον μεγάλο τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν από νωρίς να κυνηγούν στο σκορ, κατάφεραν να επιστρέψουν και να περάσουν μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Ρεάλ αντέδρασε και βρήκε τις απαραίτητες λύσεις στα κρίσιμα τελευταία λεπτά.

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Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε την πρώτη ευκαιρία της νέας σεζόν για κατάκτηση τίτλου, ενώ η Ρεάλ έγινε η πρώτη κάτοχος του EuroLeague Super Cup.

Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, όπως είχε ανακοινώσει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Μπήκε καλύτερα η Ρεάλ

Οι Μαδριλένοι ξεκίνησαν πιο δυνατά τον τελικό και κατάφεραν από την πρώτη περίοδο να δημιουργήσουν διαφορά.

Η Ρεάλ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 24-15, αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να κυνηγήσει από νωρίς στο σκορ.

Η αντίδραση των Πειραιωτών ήρθε στη δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός βελτίωσε την επιθετική του λειτουργία και με επιμέρους 28-23 μείωσε τη διαφορά.

Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τη Ρεάλ να προηγείται 47-43.

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Η μεγάλη επιστροφή του Ολυμπιακού

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε αισθητά την έντασή του και μπήκε πολύ δυνατά στην τρίτη περίοδο, καταφέρνοντας όχι απλώς να καλύψει τη διαφορά αλλά και να περάσει μπροστά.

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Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν ακόμη και στο +5 (61-56), δείχνοντας ικανοί να πάρουν τον έλεγχο του τελικού.

Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε και δεν επέτρεψε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ξεφύγει.

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Η τρίτη περίοδος ήταν εντυπωσιακή επιθετικά για τις δύο ομάδες, με επιμέρους σκορ 29-28 υπέρ του Ολυμπιακού.

Το θρίλερ στο φινάλε

Ο τελικός παρέμεινε ανοιχτός μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως η Ρεάλ κατάφερε να πάρει ξανά τον έλεγχο στο καθοριστικό σημείο.

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Οι Μαδριλένοι είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν το παιχνίδι μπήκε στην τελική ευθεία και δημιούργησαν προβάδισμα που ανάγκασε τον Ολυμπιακό να επιχειρήσει μία τελευταία επιστροφή.

Οι Πειραιώτες δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι.

Ο Εβάν Φουρνιέ με δύο συνεχόμενα τρίποντα και ο Σάσα Βεζένκοφ με έξι διαδοχικούς πόντους έδωσαν ξανά ελπίδες στον Ολυμπιακό στα τελευταία λεπτά.

Η προσπάθεια, όμως, δεν ολοκληρώθηκε, με τη Ρεάλ να διατηρεί το προβάδισμά της και να φτάνει στο τελικό 93-89.

Η πρώτη κάτοχος του EuroLeague Super Cup

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε έτσι το όνομά της ως η πρώτη νικήτρια του EuroLeague Super Cup, καθώς η διοργάνωση έκανε φέτος πρεμιέρα στο καλεντάρι.

Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό μετά τη μεγάλη νίκη με 92-90 επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ είχε χρειαστεί παράταση για να επικρατήσει με 98-95 της Dubai BC στον άλλο ημιτελικό.

Τα δεκάλεπτα

15-24, 43-47, 72-75, 89-93

Ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις της νέας σεζόν, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του στο Άμπου Ντάμπι με μία νίκη και μία ήττα.