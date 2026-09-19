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Χάγη: Συγκρούσεις ακροδεξιών με την αστυνομία – Ναζιστικοί χαιρετισμοί και 24 συλλήψεις

Περίπου 500 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση «Wij Zijn Het Volk» – Πυροτεχνήματα και αντικείμενα εκτοξεύθηκαν εναντίον αστυνομικών, ενώ καταγράφηκαν αντισημιτικά συνθήματα και χειρονομίες.

Χάγη: Συγκρούσεις ακροδεξιών με την αστυνομία – Ναζιστικοί χαιρετισμοί και 24 συλλήψεις
Δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών επενέβησαν στη Χάγη μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν στη συγκέντρωση «Wij Zijn Het Volk» στο Malieveld. (ANP)
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Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο (19/9) στη Χάγη, όταν διαδήλωση κατά της μεταναστευτικής πολιτικής εξελίχθηκε σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών διαδηλωτών και των ολλανδικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών.

Περίπου 500 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο Malieveld, στο κέντρο της πόλης, για την κινητοποίηση με την ονομασία «Wij Zijn Het Volk» («Είμαστε ο Λαός»).

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Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διαδηλωτές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών, με τις δυνάμεις ασφαλείας να επιχειρούν να διαλύσουν το πλήθος.

Πυροτεχνήματα, γκλομπ και αύρες νερού

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν μέρος των συγκεντρωμένων στράφηκε εναντίον των αστυνομικών.

Οι δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών χρησιμοποίησαν γκλομπ, αστυνομικούς σκύλους και αύρες νερού, ενώ αναπτύχθηκαν και έφιπποι αστυνομικοί.

Οι ολλανδικές αρχές είχαν αρχικά επιτρέψει τη συγκέντρωση στο Malieveld, ωστόσο η προγραμματισμένη πορεία μέσα στη Χάγη απαγορεύτηκε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια.

Στη συνέχεια, καθώς η ένταση συνεχιζόταν, αποφασίστηκε η διάλυση ολόκληρης της συγκέντρωσης και εκδόθηκε έκτακτη εντολή για τμήμα της πόλης.

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24 συλλήψεις – Τι ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, μέρος των διαδηλωτών πέταξε πυροτεχνήματα προς τους αστυνομικούς, προκάλεσε φθορές και φορούσε καλύμματα προσώπου παρά τους όρους που είχαν συμφωνηθεί με τους διοργανωτές.

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Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι καταγράφηκαν επίσης αντισημιτικά συνθήματα και χειρονομίες, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη περαιτέρω έρευνα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης καταδίκασε τα επεισόδια

Στα γεγονότα παρενέβη δημόσια και ο υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της Ολλανδίας Ντάβιντ βαν Βέελ.

Σε ανάρτησή του στο X έκανε λόγο για «αποκρουστικές εικόνες», αναφερόμενος σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, αντισημιτικά συνθήματα, βία κατά αστυνομικών και ρίψη πυροτεχνημάτων προς τις δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών.

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Ο υπουργός ζήτησε αυστηρή αντιμετώπιση των περιστατικών και ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την επέμβασή τους.

Διαδήλωση κατά της κυβερνητικής και μεταναστευτικής πολιτικής

Η συγκέντρωση «Wij Zijn Het Volk» είχε οργανωθεί ως διαμαρτυρία για σειρά κυβερνητικών πολιτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μετανάστευση και το άσυλο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η οργάνωση είχε παρουσιάσει τη συγκέντρωση ως «ειρηνική και δημοκρατική» κινητοποίηση, καλώντας πολίτες, αγρότες, αλιείς και άλλες κοινωνικές ομάδες να συμμετάσχουν στο Malieveld.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ωστόσο, εμφανίστηκαν πανό με συνθήματα όπως «White Lives Matter» και «White men first», ενώ σύμφωνα με ολλανδικά μέσα καταγράφηκαν και σημαίες με κελτικούς σταυρούς, σύμβολο που χρησιμοποιείται και από νεοναζιστικές οργανώσεις.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η κατάσταση είχε αποκατασταθεί αργότερα το απόγευμα, αφού οι συγκεντρωμένοι απομακρύνθηκαν από το Malieveld προς την περιοχή του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού.

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