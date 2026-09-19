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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης και Ηρακλής κόλλησαν στο 0-0 – Χωρίς νικητή το ντέρμπι μετά από 15 χρόνια

Χωρίς νικητή και γκολ ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Ηρακλή να παίρνει τον βαθμό απέναντι στον Άρη.

Άρης και Ηρακλής κόλλησαν στο 0-0 – Χωρίς νικητή το ντέρμπι μετά από 15 χρόνια
Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Χωρίς γκολ και χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν ξανά σε επίπεδο κορυφαίας κατηγορίας έπειτα από 15 χρόνια.

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Ο Άρης είχε την πρωτοβουλία σε μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης και προσπάθησε να βρει το γκολ που θα του έδινε το τρίποντο, όμως ο Ηρακλής άντεξε στην πίεση και έφυγε από το Χαριλάου με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Πίεσε ο Άρης, άντεξε ο Ηρακλής

Οι «κίτρινοι» μπήκαν στο παιχνίδι θέλοντας να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.

Ο Ηρακλής, από την πλευρά του, παρουσίασε οργανωμένη αμυντική εικόνα, περιορίζοντας τους χώρους και δυσκολεύοντας την ανάπτυξη των γηπεδούχων.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με το ντέρμπι να έχει ένταση αλλά να μην προσφέρει πολλές καθαρές ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες.

Δεν βρήκε το γκολ στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης ανέβασε την πίεσή του αναζητώντας το γκολ.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να αυξήσουν την επιθετικότητά τους και να κλείσουν τον Ηρακλή κοντά στην περιοχή του, όμως οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν συγκεντρωμένοι αμυντικά.

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Οι προσπάθειες του Άρη δεν απέφεραν το πολυπόθητο γκολ, με τον «Γηραιό» να κρατά το μηδέν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Ισοπαλία στην επιστροφή του ντέρμπι

Το 0-0 σφράγισε έτσι την επιστροφή ενός παραδοσιακού ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στη Super League.

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Για τον Άρη το αποτέλεσμα σημαίνει απώλεια δύο βαθμών στην έδρα του, ενώ ο Ηρακλής πήρε έναν βαθμό από μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση ήταν η δεύτερη του προγράμματος του Σαββάτου για την 5η αγωνιστική, μετά το Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2 στο Περιστέρι.

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