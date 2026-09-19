Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/9) στη Λάρισα, όπου ένα αγόρι μόλις 14 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OnLarissa, το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Χαραυγή.

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Ο 14χρονος εντοπίστηκε από τους οικείους του απαγχονισμένος σε δωμάτιο της κατοικίας.

Είχε μείνει μόνος στο σπίτι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να είχε μείνει μόνος του στο σπίτι για περίπου δύο ώρες.

Όταν οι οικείοι του επέστρεψαν στην κατοικία, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν τον θάνατο του 14χρονου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του ανηλίκου.

Σε άλλη πρόσφατη τραγωδία με ανήλικο, το DEBATER είχε γράψει για 16χρονο που είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Λαμία, με τις Αρχές να διερευνούν και τότε τις συνθήκες του θανάτου.