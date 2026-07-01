Εξαρθρώθηκε σπείρα για διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες στην Αττική – Πώς λειτουργούσαν τα μέλη της (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Στην εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε διαρρήξεις οικιών καθώς και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν μετά από επιχείρηση σε 8 συλλήψεις, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό.

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Για την αποδόμηση της δράσης τους πραγματοποιήθηκε από βραδινές ώρες της Δευτέρας, 29 Ιουνίου 2026, έως πρωινές ώρες της Τρίτης, 30 Ιουνίου 2026, επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε., σε περιοχές της Καλλιθέας, των Πετραλώνων, καθώς και της Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν -8- μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και παράβαση λοιπών ειδικών ποινικών διατάξεων για τις αστυνομικές ταυτότητες.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την επακόλουθη αστυνομική έρευνα, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση – τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025- και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη κλοπών και απατών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, προέκυψε ότι τα μέλη της ενεργούσαν με δύο διακριτές μεθοδολογίες:

Διαρρήξεις οικιών: επέλεγαν κυρίως διαμερίσματα πολυκατοικιών, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ικανότητές τους στην αναρρίχηση, εισέρχονταν στους χώρους από μπαλκόνια ή φωταγωγούς, ενώ άλλα μέλη επιτηρούσαν την περιοχή και αναλάμβαναν τη διαφυγή με επιχειρησιακά οχήματα.

επέλεγαν κυρίως διαμερίσματα πολυκατοικιών, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ικανότητές τους στην αναρρίχηση, εισέρχονταν στους χώρους από μπαλκόνια ή φωταγωγούς, ενώ άλλα μέλη επιτηρούσαν την περιοχή και αναλάμβαναν τη διαφυγή με επιχειρησιακά οχήματα. Απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας (υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ, εφοριακοί, λογιστές) και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης: επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών ή λογιστές και, επικαλούμενοι δήθεν επείγουσες καταστάσεις ή οικονομικές εκκρεμότητες, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή και ακολούθως, να τα τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους, όπου τα αφαιρούσαν έτερα μέλη της οργάνωσης, χωρίς να έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα.

Περαιτέρω, προέκυψε και ο ρόλος των μελών ως εξής:

33χρονος, ήταν το αρχηγικό μέλος και είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό της ομάδας, ενώ ήταν αυτός που συγκροτούσε τις επιμέρους ομάδες δράσης, καθόριζε τους στόχους και αναλάμβανε κυρίως τη μεταφορά με τα «επιχειρησιακά» τους οχήματα και διαφυγή των λοιπών μελών- συνεργών του,

έτερα επιχειρησιακά μέλη, είχαν αναλάβει την πραγματοποίηση των διαρρήξεων και την αφαίρεση των αντικειμένων από τις οικίες, ενώ άλλα μέλη λειτουργούσαν κατά περίπτωση ως επιτηρητές (τσιλιαδόροι), παρέχοντας κάλυψη κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, είτε είχαν αναλάβει τη φύλαξη και διαχείριση μέρους των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν από την εγκληματική δραστηριότητα.

Από την σε βάθος οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, διαπιστώθηκε ότι -κατά περίπτωση- οι κατηγορούμενοι ουδέποτε είχαν αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ είτε δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις – σε ορισμένες περιπτώσεις δε, δεν διέθεταν καν Α.Φ.Μ. – είτε δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, διαβιώνοντας αποκλειστικά από τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης.

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Παράλληλα, διακριβώθηκε ότι, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε επαναλαμβανόμενες αγοραπωλησίες οχημάτων και άλλες οικονομικές συναλλαγές, επιδιώκοντας να αποκρύψουν την προέλευση των παράνομων εσόδων τους, τα οποία στη συνέχεια εισήγαγαν στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα μέσω νομιμοφανούς επιχείρησης.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε -10- οικίες, κατάστημα και άλλους χώρους, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

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-5- οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας,

χρηματικά ποσά,

πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

τσάντες πολυτελείας και αξεσουάρ,

-2- ζυγαριές ακριβείας και

μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας,

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -44- περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών και -14- περιπτώσεις απατών και κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί συνολικά -24- περιοριστικοί όροι, ορισμένοι εκ των οποίων είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δράσης της οργάνωσης.