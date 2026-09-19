Καφετέρια στο Περιστέρι έκρυβε κρακ, όπλα και πλαστά χαρτονομίσματα – Δύο συλλήψεις

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 33χρονος ιδιοκτήτης καφετέριας στο Περιστέρι, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ως «ορμητήριο» το κατάστημά του.

Στην ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας, ο οποίος εργαζόταν στην καφετέρια και στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, το οποίο διερεύνησε καταγγελίες για άτομο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου χρησιμοποιώντας ως βάση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

207 γραμμάρια κρακ και πιστόλι

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 33χρονου και πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στην κατοικία του όσο και στην καφετέρια που διατηρεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

207 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»

πιστόλι με γεμιστήρα

12 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

δύο αεροβόλα πιστόλια

πλήθος νάιλον συσκευασιών

τέσσερα πλαστά χαρτονομίσματα

1.372 ευρώ

Η ύπαρξη των ζυγαριών ακριβείας και των συσκευασιών περιλαμβάνεται στα ευρήματα που κατέγραψαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Το DEBATER έχει καταγράψει και άλλες πρόσφατες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, όπως την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 33χρονου

Σε βάρος του ιδιοκτήτη της καφετέριας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

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Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 39χρονος εργαζόμενος της επιχείρησης, στην κατοχή του οποίου, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, εντοπίστηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.