Τραμπ: Δημιουργεί «AI Force» και διορίζει «τσάρο» Τεχνητής Νοημοσύνης

Τη δημιουργία μιας «AI Force», η οποία θα έχει ρόλο στην εποπτεία της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Σάββατο (19/9) ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι σύντομα θα ανακοινώσει έναν νέο «AI czar».

Η εξαγγελία έρχεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης στις ΗΠΑ για τα όρια που πρέπει να τεθούν στην ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και εν μέσω του αυξανόμενου τεχνολογικού ανταγωνισμού με την Κίνα.

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Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση μέσω του Truth Social, χωρίς ωστόσο να δώσει προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις ακριβείς αρμοδιότητες και τη θεσμική μορφή της «AI Force».

«Δεν θα εμποδίσουμε την ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη νέα πρωτοβουλία για να επιβραδύνει την ανάπτυξη του κλάδου.

«Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτής της απίστευτης βιομηχανίας», ανέφερε ο Τραμπ.

Όπως πρόσθεσε, η κυβέρνησή του σκοπεύει να στηρίξει την ανάπτυξή της, αλλά ταυτόχρονα να αναζητά περιπτώσεις κακής πρακτικής, υποστηρίζοντας ότι το ήδη υπάρχον αμερικανικό σύστημα ποινικής και αστικής δικαιοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπισή τους.

Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσέγγιση του Τραμπ υπέρ της γρήγορης ανάπτυξης της AI με περιορισμένες νέες ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Το DEBATER παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς οι κυβερνήσεις διεθνώς επιχειρούν να βρουν ισορροπία μεταξύ τεχνολογικής ανάπτυξης, ασφάλειας και εποπτείας.

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Ποιος θα είναι ο νέος «AI czar»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιλέξει σύντομα πρόσωπο για τη θέση του λεγόμενου «AI czar», χωρίς να αποκαλύψει μέχρι στιγμής ποιος θα αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η ανακοίνωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο επιχειρηματίας και επενδυτής της Silicon Valley Ντέιβιντ Σακς είχε ήδη αναλάβει ρόλο συμβούλου του Λευκού Οίκου για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα, προτού μετακινηθεί σε εξωτερικό συμβουλευτικό ρόλο.

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Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ούτε ποια ακριβώς θα είναι η σχέση του νέου «AI czar» με την «AI Force».

Η «αρρωστημένη συνωμοσία» που καταγγέλλει ο Τραμπ

Η νέα εξαγγελία έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια σειρά ιδιαίτερα έντονων τοποθετήσεων του Αμερικανού προέδρου για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «αρρωστημένη συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Data Centers», εκτιμώντας ότι η επιβολή περισσότερων περιορισμών στην αμερικανική βιομηχανία θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος της Κίνας.

Το Associated Press ανέφερε ότι η παρέμβαση του Τραμπ αποτέλεσε απάντηση στην εντεινόμενη συζήτηση για μεγαλύτερη κυβερνητική εποπτεία της AI, καθώς στελέχη του τεχνολογικού κλάδου έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν την ταχύτατη ανάπτυξη ισχυρότερων συστημάτων.

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Ο Τραμπ, αντίθετα, έχει υποστηρίξει ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παρέχει ήδη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης.

Η AI στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας

Το ζήτημα αποκτά και έντονη γεωπολιτική διάσταση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να τεθεί στις συνομιλίες με την Κίνα, καθώς ο Τραμπ προετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Ουάσινγκτον και Πεκίνο θεωρούν την πρωτοκαθεδρία στην AI κρίσιμη τόσο για την οικονομική όσο και για τη στρατιωτική ανταγωνιστικότητα των δύο χωρών.

Οι διαφωνίες τους εκτείνονται από την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα chips και τον έλεγχο των εξαγωγών έως τους κανόνες που θα διέπουν την ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο DEBATER έχουμε γράψει και για την άλλη πλευρά της ανάπτυξης της τεχνολογίας, όπως στην πρόσφατη υπόθεση όπου ερευνητές εντόπισαν κενά ασφαλείας που σχετίζονταν με συστήματα AI, αναδεικνύοντας τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των ολοένα ισχυρότερων εργαλείων.

Η ανακοίνωση της «AI Force» δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να συνδυάσει δύο στόχους: να διατηρήσει υψηλή την ταχύτητα ανάπτυξης της αμερικανικής βιομηχανίας AI και ταυτόχρονα να δημιουργήσει έναν μηχανισμό εποπτείας για περιπτώσεις κατάχρησης.

Το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός παραμένει, πάντως, ανοιχτό, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο για τη νέα «AI Force».