Αδιανόητη παραδοχή της γιατρού Μαζωνάκη: «Είμαι άνευ ειδικότητας» – Αποδίδει την ανακοπή στην κοκαΐνη

Αποκαλυπτικά αποσπάσματα της δικογραφίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη(!) φέρνει στο φως το DEBATER. Στις απαντήσεις της, η γιατρός παραδέχεται ότι είναι άνευ ειδικότητας, αναφέρει πως θεωρούσε ότι ο τραγουδιστής είχε κάνει χρήση ουσιών και επικαλείται πάθηση που συνδέεται με την κοκαΐνη ως πιθανή εξήγηση για την ανακοπή.

Την ίδια στιγμή, δηλώνει ότι δεν ρώτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη εάν είχε πάρει ουσίες και υποστηρίζει ότι δεν διαπίστωσε κάποια αντένδειξη για να μη συνεχιστεί η θεραπεία.

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«Αυτή τη στιγμή, τυπικά, είμαι γιατρός άνευ ειδικότητας»

Ένα από τα βασικότερα σημεία της δικογραφίας αφορά την ιατρική ιδιότητα της γυναίκας που συμμετείχε στη θεραπεία.

Στην ερώτηση «Ποια είναι η ειδικότητά σας;», η ίδια απαντά:

«Αυτή τη στιγμή, τυπικά, είμαι γιατρός άνευ ειδικότητας».

Όταν ερωτάται εάν υπάρχουν ιατρικές πράξεις τις οποίες δεν μπορεί να εκτελέσει λόγω αυτού, αναφέρει:

«Έχω δικαίωμα συνταγογράφησης, αλλά όχι για όλα τα φάρμακα. Δεν μπορώ ως γιατρός άνευ ειδικότητας να προβώ σε εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις».

Υποστηρίζει, πάντως, ότι έχει εκπαιδευτεί στη χρήση των μηχανημάτων του ιατρείου, κάνοντας λόγο για τέσσερα διαγνωστικά και τρία θεραπευτικά μηχανήματα.

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Η συγκεκριμένη παραδοχή δημιουργεί κρίσιμα ερωτήματα για το ποιες ακριβώς ιατρικές πράξεις πραγματοποίησε, ποια φάρμακα χορηγήθηκαν και εάν όλες οι ενέργειες βρίσκονταν μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων της.

«Θεωρώ ότι είχε κάνει χρήση» – Δεν τον ρώτησε

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν έφτασε στο ιατρείο, η γιατρός αναφέρει ότι είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι και της είπε πως είχε χτυπήσει κατεβάζοντας τα σκουπίδια.

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Στη συνέχεια καταθέτει:

«Μιλούσε λίγο γρήγορα και μπερδεμένα. Σαν να έχει πάρει ουσίες. Και την Τρίτη έτσι ήταν».

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Η ίδια παραδέχεται αμέσως μετά ότι δεν τον ρώτησε εάν είχε καταναλώσει κάποια ουσία:

«Δεν τον ρώτησα αν είχε πάρει ουσίες, αλλά από την ιατρική μου εμπειρία θεωρώ ότι είχε κάνει χρήση».

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Παρά την εικόνα που περιγράφει, υποστηρίζει ότι ο Μαζωνάκης μπορούσε να συνεργαστεί και ότι δεν υπήρχε λόγος να μη συνεχιστεί η διαδικασία:

«Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε με τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη για τη θεραπεία».

Πρόκειται για μία από τις κεντρικές αντιφάσεις που καλείται να αξιολογήσει η έρευνα: η γιατρός αναφέρει ότι υποψιαζόταν χρήση ουσιών, χωρίς να ρωτήσει τον ασθενή ή να προκύπτει από το συγκεκριμένο απόσπασμα ότι προχώρησε σε σχετικό έλεγχο, αλλά έκρινε ότι η θεραπεία μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Η αναφορά στην κοκαΐνη ως πιθανή εξήγηση για την ανακοπή

Όταν ερωτάται πώς θεωρεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, η γιατρός απαντά αρχικά ότι δεν μπορεί να το γνωρίζει με βεβαιότητα.

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε, σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση», αναφέρει.

Στη συνέχεια επικαλείται την περίπτωση μιας καρδιακής πάθησης, την οποία συνδέει με τη χρήση κοκαΐνης, και υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να αποτελεί εξήγηση για την ανακοπή.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί εκτίμηση της γιατρού. Στα αποσπάσματα της δικογραφίας που έχει στη διάθεσή του το DEBATER δεν περιλαμβάνεται τοξικολογικό εύρημα που να αποδεικνύει χρήση κοκαΐνης ούτε οριστικό ιατροδικαστικό συμπέρασμα που να τη συνδέει με την ανακοπή.

«Κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η περιγραφή των πρώτων λεπτών μετά την ανακοπή. Η γιατρός αναφέρει ότι, όταν αντιλήφθηκαν πως ο Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Παραδέχεται, ωστόσο:

«Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ».

Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, η ίδια χορήγησε αδρεναλίνη, ενώ ο γιατρός Θεοδωρόπουλος έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Τι υποστηρίζει για τον απινιδωτή

Ερωτηθείσα γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής, η γιατρός απαντά ότι η συσκευή ενεργοποιήθηκε, αλλά εμφάνισε ένδειξη ασυστολίας.

Όπως ισχυρίζεται, την ίδια ένδειξη εμφάνισαν αργότερα τόσο ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ όσο και εκείνος του νοσοκομείου «Ελπίς».

Η τοποθέτησή της θα συνεκτιμηθεί με τις υπόλοιπες μαρτυρίες και τα στοιχεία για τον απινιδωτή και όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο(!).

Τα νέα αποσπάσματα θέτουν στο επίκεντρο της έρευνας την έλλειψη ειδικότητας της γιατρού, την υποψία της για χρήση ουσιών, την απόφαση να πραγματοποιηθεί η θεραπεία και τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ.