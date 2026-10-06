Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε κατασχεθεί από το σπίτι του

Το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο ανοίχτηκε πριν λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης παρουσία του δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, είναι απολύτως άδειο.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Λυκούδης δεν περιείχε ούτε χρήματα ούτε έγγραφα.

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«Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά παρόλα αυτά δεν διαφωνήσαμε να γίνει η διαδικασία για να τελειώσει όλη αυτή η παραφιλολογία» είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι Αρχές ζήτησαν το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου για το ενδεχόμενο να υπήρχε μέσα σε αυτό κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα ήθελαν να αναζητήσουν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.

Το χρηματοκιβώτιο ήταν ανάμεσα στα αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και στάλθηκαν για ανάλυση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του και άλλα ψηφιακά αντικείμενα.