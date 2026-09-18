Γιώργος Μαζωνάκης: “Κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο αλλά δεν έχει ανοιχτεί” – Τι είπε η ΕΛΑΣ για την έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή

Για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από τις Αρχές, μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Συγκεκριμένα, η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι οι εξελίξεις μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ήταν ιδιαίτερα γρήγορες λόγω της αναγνωρισιμότητάς του, σε σημείο που οι γιατροί του νοσοκομείου δεν είχαν προλάβει να ενημερώσουν την Αστυνομία.

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Αναφερόμενη ειδικότερα στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του και στην τύχη του χρηματοκιβωτίου, δήλωσε: «Στην κατ’ οίκον έρευνα (στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη) η οποία πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί και πέρα σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση για έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή ελήφθη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε στον χώρο οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να συνδέεται με τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ακόμη ότι προσωπικά αντικείμενα θυμάτων, όπως στην προκειμένη περίπτωση το χρηματοκιβώτιο, παραδίδονται από τους αστυνομικούς στην αρμόδια Αρχή και στη συνέχεια αποφασίζεται η περαιτέρω διαχείρισή τους.

Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούν αποτελέσματα εξετάσεων που θεωρούνται απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της.

«Ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές ώστε να ολοκληρωθεί», τόνισε.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και στην αποκρυπτογράφηση της λειτουργίας μηχανήματος που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, επισημαίνοντας τη σημασία της για τη συνέχεια της υπόθεσης.

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«Το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος θα βοηθήσει πολύ».