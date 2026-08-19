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Αχαΐα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης δύο περιπατητών που εγκλωβίστηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο στη Σπαρτιά

Μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο

Αχαΐα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης δύο περιπατητών που εγκλωβίστηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο στη Σπαρτιά
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Ολοκληρώθηκε η ολονυχτία επιχείρηση παροχής βοηθείας σε δύο ημεδαπούς, έναν 36χρονο και μία 34χρονη, στην περιοχή Σπαρτιά Ερυμάνθου Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες, Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026, περί ώρας 20:00.

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Μετά την κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η Ομάδα Ίκαρος (drones) Δυτικής Ελλάδας.

Οι πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τους δύο περιπατητές σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην τοποθεσία Αστάχι Βρύση, της περιοχής Σπαρτιά Ερυμάνθου Αχαΐας, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες, σήμερα, Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.

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