Στη φυλακή 50χρονος από την Αχαΐα – Τον κατήγγειλαν οι 3 κόρες και 2 ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση
Η δικογραφία σε βάρος του είχε σχηματιστεί περίπου πριν από έναν χρόνο
Τον δρόμο για τις φυλακές Τριπόλεως πήρε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, ο οποίος καταγγέλθηκε από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους, όταν ήταν ανήλικες.
Σημειώνεται ότι, η δικογραφία σε βάρος του 50χρονου είχε σχηματιστεί περίπου πριν από έναν χρόνο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελία Πατρών πριν 10 μέρες διέταξε προκαταρκτική εξέταση, κάλεσε τον φερόμενο ως δράστη σε τακτική ανάκριση και ο δικαστικός λειτουργός αποφάσισε την προφυλάκισή του.
Στο μεταξύ οι έρευνες των Αρχών στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
πηγή στην Google
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