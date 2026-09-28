Στη φυλακή 50χρονος από την Αχαΐα – Τον κατήγγειλαν οι 3 κόρες και 2 ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση

Τον δρόμο για τις φυλακές Τριπόλεως πήρε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, ο οποίος καταγγέλθηκε από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους, όταν ήταν ανήλικες.

Σημειώνεται ότι, η δικογραφία σε βάρος του 50χρονου είχε σχηματιστεί περίπου πριν από έναν χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελία Πατρών πριν 10 μέρες διέταξε προκαταρκτική εξέταση, κάλεσε τον φερόμενο ως δράστη σε τακτική ανάκριση και ο δικαστικός λειτουργός αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Στο μεταξύ οι έρευνες των Αρχών στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.