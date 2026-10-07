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Μαραθώνας: Φωτιά σε αποθήκες στη βάση ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στο Κοτρώνι, κινητοποιώντας επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με το iRafina, καίγονται πλαστικά υλικά και δεν υπάρχουν πυρομαχικά στις αποθήκες.

Μαραθώνας: Φωτιά σε αποθήκες στη βάση ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:50

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σε αποθήκες μέσα στην εγκατάσταση του ελικοδρομίου του Πολεμικού Ναυτικού, στην περιοχή Κοτρώνι του Μαραθώνα.

Σύμφωνα με το iRafina.gr και το ρεπορτάζ του Μάκη Κελέκη, η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε λίγο πριν από τις 16:50, ενώ ο πυκνός καπνός ήταν ορατός από αρκετές περιοχές.

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Η φωτιά εντοπίζεται σε δύο αποθήκες

Κατά τις πληροφορίες του τοπικού μέσου, η πυρκαγιά αφορά δύο αποθήκες με εύφλεκτα υλικά, όπου αναφέρεται ότι καίγονται πλαστικά.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν πυρομαχικά στους συγκεκριμένους χώρους και ότι δεν διαπιστώνεται κίνδυνος επέκτασης προς το δάσος ή άλλες εγκαταστάσεις.

Κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από τη Νέα Μάκρη και τον Νέο Βουτζά, καθώς και η Πολιτική Προστασία Ραφήνας–Πικερμίου, ενώ ζητήθηκαν ενισχύσεις από το Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του iRafina, δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε είχε ζητηθεί συνδρομή εναέριων μέσων.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

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