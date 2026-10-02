Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα – Αισθητός σε Πάτρα και Καλάβρυτα

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:26 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην Αχαΐα και έγινε αισθητός στην Πάτρα, στα Καλάβρυτα και σε άλλες περιοχές του νομού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε δύο χιλιόμετρα βόρεια–βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, στον Δήμο Ερυμάνθου.

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Στα 9,6 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,6 χιλιόμετρα, ενώ η ακριβής ώρα εκδήλωσης της δόνησης καταγράφηκε στις 18:26:41, ώρα Ελλάδας.

Η αρχική αυτόματη λύση έδινε επίσης μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, τοποθετώντας το επίκεντρο τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.

Στα 4,1 Ρίχτερ και η εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η δόνηση είχε επίσης μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νότια–νοτιοανατολικά της Πάτρας.