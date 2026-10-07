Ποιος είναι ο «Κωλοτούμπας» της υπόθεσης Καμπούρη – Τα τηλεοπτικά πλατό και οι εταιρείες στο όνομά του

Το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας», γνώριμο σε όσους παρακολουθούσαν τις εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, επανέρχεται στη δημοσιότητα μέσα από την έρευνα για το φερόμενο κύκλωμα απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγής. Πίσω από αυτό βρίσκεται ο Γιάννης Κουλάκης, ένας από τους τακτικούς καλεσμένους του παρουσιαστή.

Η τηλεοπτική του ταυτότητα καταγράφεται σε παλαιότερα αφιερώματα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναφέρεται για την υπόθεση ως πρόσωπο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος» σε εταιρείες του υπό έρευνα δικτύου.

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Οι κωλοτούμπες στο πλατό και ο «Πρόεδρος»

Ο Κουλάκης εμφανιζόταν στις εκπομπές του Καμπούρη, στο τηλεοπτικό περιβάλλον που έγινε γνωστό ως ελληνική «trash TV».

Το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας» προήλθε από τις κωλοτούμπες που έκανε στο πλατό. Εμφανιζόταν επίσης ως «Πρόεδρος», μιμούμενος τον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή, και παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως σωσία του.

Οι αναφορές αυτές υπάρχουν ήδη σε αφιέρωμα του 2025 για τις τηλεοπτικές περσόνες της εποχής, πριν από τη σημερινή αστυνομική έρευνα. Η παρουσία του συνδέθηκε με εκπομπές όπως το «Made in Greece» και το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες».

Από τις περιστασιακές δουλειές στις εταιρείες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κουλάκης είναι 59 ετών και έχει εργαστεί ως διανομέας σε πιτσαρία και στην καθαριότητα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες, ενώ η 66χρονη σύζυγός του σε άλλες έξι. Μεταξύ των επιχειρήσεων περιγράφονται διαφημιστικές εταιρείες, νυχτερινά κέντρα και ψητοπωλείο.

Κατά το Flash, οι δύο τους φιλοξενούνταν στο πατρικό σπίτι του Καμπούρη στον Πειραιά, ενώ τα δηλωμένα εισοδήματα του 59χρονου ήταν χαμηλά σε σχέση με την έκταση της εταιρικής δραστηριότητας που εμφανιζόταν στο όνομά του. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποδίδονται στο δημοσίευμα και δεν αποτελούν δικαστική κρίση για τον ρόλο του.

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Τι ερευνούν οι Αρχές για τους «μπροστινούς»

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα και σε εκείνους που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πρόσωπο γνωστό από εμφανίσεις σε εκπομπές της λεγόμενης trash TV εμφανίζεται με ποσοστό 1% ως μέλος και διαχειριστής ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, το οποίο ερευνάται για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση. Η εφημερίδα δεν το κατονομάζει στο συγκεκριμένο σημείο.

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Όπως έχει καταγραφεί και στο ρεπορτάζ του DEBATER για την αστυνομική επιχείρηση, η έρευνα αφορά έναν φερόμενο μηχανισμό δημιουργίας εταιρειών μέσω τρίτων προσώπων.

Κατά τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιχειρήσεις συσσώρευαν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές και στη συνέχεια έκλειναν ή άφηναν τα χρέη απλήρωτα. Στον Φίλιππο Καμπούρη και στη σύζυγό του αποδίδεται φερόμενος αρχηγικός ρόλος.

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Η καταγγελία εργαζόμενης και τα διαφορετικά εισοδήματα

Να αναφερθεί επίσης καταγγελία πρώην εργαζόμενης, μέσω της δικηγόρου της, Βιργινίας Ξανθοπούλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τρεις εταιρείες που η εργαζόμενη δεν γνώριζε εμφανίζονταν να της έχουν δηλώσει συνολικές καθαρές αποδοχές περίπου 19.500 ευρώ για το 2023, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι είχε λάβει μόλις 6.000 ευρώ. Δύο από τις εταιρείες φέρονται να είχαν ως νόμιμο εκπρόσωπο τον «Κωλοτούμπα» και μία να συνδεόταν με τη σύζυγό του.

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Η διερεύνηση καλείται να αποσαφηνίσει ποιος υπέγραφε, ποιος έδινε τις εντολές και ποιος γνώριζε τις συναλλαγές. Η ιδιότητα του εταιρικού εκπροσώπου αποτελεί στοιχείο προς εξέταση· η ποινική ευθύνη κάθε εμπλεκομένου θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.