Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Οδηγός φορτηγού απείλησε με τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα

Προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητό του

Ιερά Οδός: Οδηγός φορτηγού απείλησε με τσεκούρι 49χρονο για την προτεραιότητα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΖΗΤΑ 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι έναν 49χρονο οδηγό ΙΧ μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:10 στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος, μετά τη διένεξη, πήρε τσεκούρι και απείλησε τον άλλο οδηγό ενώ προκάλεσε και φθορές στο αυτοκίνητό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ